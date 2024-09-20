https://ria.ru/20240920/ukraina-1973836593.html

Сийярто: у Венгрии отпала необходимость в транзите газа через Украину

Сийярто: у Венгрии отпала необходимость в транзите газа через Украину - РИА Новости, 20.09.2024

Сийярто: у Венгрии отпала необходимость в транзите газа через Украину

Благодаря газопроводу "Турецкий поток" Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из РФ через свою территорию с 2025 года, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:36

2024-09-20T14:36

2024-09-20T18:41

экономика

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украина

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петер сийярто

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Благодаря газопроводу "Турецкий поток" Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из РФ через свою территорию с 2025 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Благодаря "Турецкому потоку" нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину. Это не наши проблемы, нас это не касается, потому что мы заранее построили "Турецкий поток", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240920/vengriya-1973836237.html

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экономика, венгрия, украина, россия, петер сийярто, турецкий поток