https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html

На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ

На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:59

2024-09-20T13:59

2024-09-20T13:59

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рустем умеров

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники. "Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. Обоих называют людьми бывшего министра обороны (Алексея Резникова – ред.), а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова. Как сообщает "Бабель", экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее сообщал, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет. Отношения Буданова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973406750.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словения, владимир зеленский, рустем умеров, алексей резников, верховная рада украины, вооруженные силы украины