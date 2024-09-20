На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ
"Бабель": Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Буданова без его ведома
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники.
"Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. Обоих называют людьми бывшего министра обороны (Алексея Резникова – ред.), а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Уточняется, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова.
Как сообщает "Бабель", экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее сообщал, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет.
Отношения Буданова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
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