Рейтинг@Mail.ru
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:59
2024-09-20T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словения
владимир зеленский
рустем умеров
алексей резников
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники. "Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. Обоих называют людьми бывшего министра обороны (Алексея Резникова – ред.), а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова. Как сообщает "Бабель", экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее сообщал, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет. Отношения Буданова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973406750.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
украина
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словения, владимир зеленский, рустем умеров, алексей резников, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словения, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ

"Бабель": Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Буданова без его ведома

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники.
"Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад. Обоих называют людьми бывшего министра обороны (Алексея Резникова – ред.), а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. С Будановым увольнения не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Игорь Воронченко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Украине уволили главного инспектора Минобороны
18 сентября, 14:32
Уточняется, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить Буданова.
Как сообщает "Бабель", экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее сообщал, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет.
Отношения Буданова и главы офиса Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловенияВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлексей РезниковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала