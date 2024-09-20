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На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах - РИА Новости, 20.09.2024
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13:27 20.09.2024 (обновлено: 13:47 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973815248.html
На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах
На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах
Работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:27
2024-09-20T13:47
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. "Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.В ведомстве уточнили, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности в связи с тем, что мессенджер якобы может представлять угрозу нацбезопасности."Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - приводит СНБО слова руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова.Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html
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В мире, Технологии, Украина, Россия, Telegram, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах

СНБО запретил военным ВСУ и чиновникам использовать Telegram в служебных целях

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.
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В ведомстве уточнили, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности в связи с тем, что мессенджер якобы может представлять угрозу нацбезопасности.
"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - приводит СНБО слова руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова.
Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.
Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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