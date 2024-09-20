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На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет - РИА Новости, 20.09.2024
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13:16 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973812795.html
На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет
На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет
Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен", сообщил депутат... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:16
2024-09-20T13:16
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен", сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Гончаренко ранее сообщал, что граждан Украины моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограниченно годен" могут мобилизовать. В начале августа он же сообщил, что комитет Рады по обороне и разведке поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. В раде его пока не рассмотрели. "Все ограниченно годные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вам до 25 лет, - хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет… Это директива командования сухопутных войск по не призыву до 25 лет. Почему именно командование сухопутных войск? Потому что ТЦК (военкоматы – ред.) входят в состав сухопутных войск", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Как сообщал в апреле заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973721733.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Депутат Рады Гончаренко: ограниченно годных до 25 лет запретили мобилизовать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен", сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Гончаренко ранее сообщал, что граждан Украины моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограниченно годен" могут мобилизовать. В начале августа он же сообщил, что комитет Рады по обороне и разведке поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. В раде его пока не рассмотрели.
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"Все ограниченно годные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вам до 25 лет, - хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет… Это директива командования сухопутных войск по не призыву до 25 лет. Почему именно командование сухопутных войск? Потому что ТЦК (военкоматы – ред.) входят в состав сухопутных войск", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как сообщал в апреле заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.
В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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