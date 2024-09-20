https://ria.ru/20240920/ukraina-1973812795.html

На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен", сообщил депутат... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:16

2024-09-20T13:16

2024-09-20T13:16

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен", сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Гончаренко ранее сообщал, что граждан Украины моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограниченно годен" могут мобилизовать. В начале августа он же сообщил, что комитет Рады по обороне и разведке поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. В раде его пока не рассмотрели. "Все ограниченно годные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вам до 25 лет, - хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет… Это директива командования сухопутных войск по не призыву до 25 лет. Почему именно командование сухопутных войск? Потому что ТЦК (военкоматы – ред.) входят в состав сухопутных войск", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Как сообщал в апреле заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины