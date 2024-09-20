В Тернополе мужчин, распевших песни на русском языке, забрали в военкомат
"Страна.ua": в Тернополе мужчин оправили в военкомат за песни на русском языке
© Фото : Public domainТернополь, Украина
© Фото : Public domain
Тернополь, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тернополе на западе Украины задержали на улице мужчин призывного возраста, которые распевали песни на русском языке, впоследствии они были переданы в военкомат, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 11 сентября сообщал, что в Ивано-Франковске стартует программа по борьбе с двуязычием.
"В Тернополе в ТЦК (военкомат – ред.) забрали мужчин, которые пели песни на русском языке. Возмущенная местная жительница вызвала полицию. Та проверила документы, и оказалось, что двое подлежат призыву. Они были переданы в военкомат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что в отношении мужчин составлены административные протоколы по статье "Хулиганство".
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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