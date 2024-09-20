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СК возбудил три уголовных дела из-за преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973789691.html
СК возбудил три уголовных дела из-за преступлений ВСУ в Курской области
СК возбудил три уголовных дела из-за преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
СК возбудил три уголовных дела из-за преступлений ВСУ в Курской области
Три уголовных дела возбуждено против украинских военных из-за преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:48
2024-09-20T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждено против украинских военных из-за преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "В отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждены три уголовных дела", - говорится в сообщении. Уголовные дела возбуждены по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями о покушении на убийство, умышленном повреждении и теракте. По данным следствия, 16 сентября участники ВФУ с помощью БПЛА атаковали Кореневский район Курской области, в результате чего два сотрудника "Россети Центр", выполнявшие работы по восстановлению электроснабжения, были ранены. Кроме этого, 18 сентября фигуранты совершили артиллерийские обстрелы жилого дома, а также средней общеобразовательной школы в населенном пункте Глушково Курской области. В результате здания были частично разрушены. Также 18 сентября они обстреляли село Ржава, пострадали два мирных жителя, были повреждены несколько жилых домов. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240918/putilov-1973386865.html
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происшествия, курская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил три уголовных дела из-за преступлений ВСУ в Курской области

СК завел три дела против украинских военных из-за преступлений в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждено против украинских военных из-за преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"В отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, возбуждены три уголовных дела", - говорится в сообщении.
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Уголовные дела возбуждены по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями о покушении на убийство, умышленном повреждении и теракте.
По данным следствия, 16 сентября участники ВФУ с помощью БПЛА атаковали Кореневский район Курской области, в результате чего два сотрудника "Россети Центр", выполнявшие работы по восстановлению электроснабжения, были ранены.
Кроме этого, 18 сентября фигуранты совершили артиллерийские обстрелы жилого дома, а также средней общеобразовательной школы в населенном пункте Глушково Курской области. В результате здания были частично разрушены.
Также 18 сентября они обстреляли село Ржава, пострадали два мирных жителя, были повреждены несколько жилых домов.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - подчеркивается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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