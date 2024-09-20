https://ria.ru/20240920/ukraina-1973784285.html

МИД прокомментировал передачу средств от российских активов на помощь Киеву

МИД прокомментировал передачу средств от российских активов на помощь Киеву - РИА Новости, 20.09.2024

МИД прокомментировал передачу средств от российских активов на помощь Киеву

Направление Брюсселем 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на оружие для Киева означает, что Евросоюз утратил какую-либо... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:00

2024-09-20T11:00

2024-09-20T11:18

специальная военная операция на украине

евросоюз

россия

украина

киев

брюссель

мария захарова

валдис домбровскис

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Направление Брюсселем 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на оружие для Киева означает, что Евросоюз утратил какую-либо самостоятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов в размере 1,4 миллиарда евро, которые были переведены на военную помощь Киеву в конце августа этого года, пошли преимущественно на оплату поставок Украине ПВО и боеприпасов."Мы уже много раз говорили о том, что Евросоюз утратил какую-либо самостоятельность. Они следуют бездумно... Им отшибли разум и парализовали волю для того, чтобы они продолжали следовать в фарватере конфронтационного и для ЕС самоубийственного курса. Это курс на эскалацию напряженности с Россией", - сказала Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20240919/es-1973550303.html

россия

украина

киев

брюссель

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евросоюз, россия, украина, киев, брюссель, мария захарова, валдис домбровскис, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евразийский женский форум