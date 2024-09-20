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Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам - РИА Новости, 20.09.2024
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10:58 20.09.2024 (обновлено: 11:00 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973783399.html
Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам
Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам - РИА Новости, 20.09.2024
Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Виктор Микита накануне провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:58
2024-09-20T11:00
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Виктор Микита накануне провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное выборам, сообщает в пятницу депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники. "Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа". Конечно, прям слово "выборы" никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем - о подготовке к выборам", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам

Депутат Рады Гончаренко: замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Виктор Микита накануне провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное выборам, сообщает в пятницу депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники.
"Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа". Конечно, прям слово "выборы" никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем - о подготовке к выборам", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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