https://ria.ru/20240920/ukraina-1973783399.html

Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам

Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам - РИА Новости, 20.09.2024

Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Виктор Микита накануне провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:58

2024-09-20T10:58

2024-09-20T11:00

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Виктор Микита накануне провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное выборам, сообщает в пятницу депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники. "Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа". Конечно, прям слово "выборы" никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем - о подготовке к выборам", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240919/deputat-1973718784.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины