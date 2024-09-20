Украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам
Украинские военные по ночам стали сторожить авто, чтобы уберечь их от поджогов
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы предотвратить поджоги, в результате в Киеве задержали двух человек, их отправят на фронт, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военных.
"Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей. В Киеве им это удалось и они поймали двух парней… Пойманных отправят на фронт в качестве "бесплатных рабов", чтобы они поняли ценность авто для военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Военные угрожают, как сообщает "Страна.ua", что других пойманных поджигателей может ожидать более жесткое наказание.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.