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Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 20.09.2024 (обновлено: 10:02 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973766549.html
Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова
Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова
Киев давно делает ставку на терроризм, за всеми действиями Украины стоят Вашингтон и Лондон, в том числе в контексте возможного планирования атаки на Курскую... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:52
2024-09-20T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
сша
вооруженные силы украины
курская аэс
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Киев давно делает ставку на терроризм, за всеми действиями Украины стоят Вашингтон и Лондон, в том числе в контексте возможного планирования атаки на Курскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим давно делает ставку на терроризм. Он угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры... За всеми этими преступлениями киевского режима стоят США и Британия, в первую очередь", - сказала Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума.В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, курская аэс, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Мария Захарова
Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова

Захарова: Киев угрожает всему миру крайне опасными последствиями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Киев давно делает ставку на терроризм, за всеми действиями Украины стоят Вашингтон и Лондон, в том числе в контексте возможного планирования атаки на Курскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим давно делает ставку на терроризм. Он угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры... За всеми этими преступлениями киевского режима стоят США и Британия, в первую очередь", - сказала Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума.
В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныКурская АЭСМария Захарова
 
 
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