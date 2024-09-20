https://ria.ru/20240920/ukraina-1973766549.html

Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова

Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024

Киевский режим давно делает ставку на терроризм, заявила Захарова

Киев давно делает ставку на терроризм, за всеми действиями Украины стоят Вашингтон и Лондон, в том числе в контексте возможного планирования атаки на Курскую... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:52

2024-09-20T09:52

2024-09-20T10:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Киев давно делает ставку на терроризм, за всеми действиями Украины стоят Вашингтон и Лондон, в том числе в контексте возможного планирования атаки на Курскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим давно делает ставку на терроризм. Он угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры... За всеми этими преступлениями киевского режима стоят США и Британия, в первую очередь", - сказала Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума.В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, курская аэс, мария захарова