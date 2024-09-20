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В Уфе завели дело против мужчины, столкнувшего жену с пятого этажа
В Уфе завели дело против мужчины, столкнувшего жену с пятого этажа - РИА Новости, 20.09.2024
В Уфе завели дело против мужчины, столкнувшего жену с пятого этажа
Уфимец в ходе бытовой ссоры с женой столкнул ее с балкона с пятого этажа жилого дома, женщина скончалась в больнице спустя восемь дней, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:41
2024-09-20T20:41
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УФА, 20 сен – РИА Новости. Уфимец в ходе бытовой ссоры с женой столкнул ее с балкона с пятого этажа жилого дома, женщина скончалась в больнице спустя восемь дней, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале. "По версии следствия, 13 июля мужчина в ходе бытовой ссоры со своей супругой у них в квартире на улице Базяита Бикбая умышленно, с целью убийства, столкнул ее с балкона пятого этажа. В результате женщине были причинены множественные телесные повреждения, вследствие которых она скончалась в больнице спустя 8 дней", - говорится в релизе башкирского следкома. В отношении 51-летнего уфимца возбуждено уголовное дело об убийстве, ему предъявили обвинение, уточняет ведомство. "В настоящее время по уголовному делу проводится запланированный комплекс следственных действий, на время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии. В свою очередь Telegram-канал MashBatash утверждает, что мужчина столкнул женщину с высоты при четырехлетней дочери. По информации канала, женщина ранее жаловалась в полицию на побои мужа, но до проверки дело не доходило – она забирала свои заявления.
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происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе завели дело против мужчины, столкнувшего жену с пятого этажа
В Уфе мужчина в ходе ссоры с женой столкнул ее с балкона, она умерла в больнице
УФА, 20 сен – РИА Новости.
Уфимец в ходе бытовой ссоры с женой столкнул ее с балкона с пятого этажа жилого дома, женщина скончалась в больнице спустя восемь дней, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале
.
"По версии следствия, 13 июля мужчина в ходе бытовой ссоры со своей супругой у них в квартире на улице Базяита Бикбая умышленно, с целью убийства, столкнул ее с балкона пятого этажа. В результате женщине были причинены множественные телесные повреждения, вследствие которых она скончалась в больнице спустя 8 дней", - говорится в релизе башкирского следкома.
В отношении 51-летнего уфимца возбуждено уголовное дело об убийстве, ему предъявили обвинение, уточняет ведомство.
"В настоящее время по уголовному делу проводится запланированный комплекс следственных действий, на время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии.
В свою очередь Telegram-канал MashBatash утверждает, что мужчина столкнул женщину с высоты при четырехлетней дочери. По информации канала, женщина ранее жаловалась в полицию на побои мужа, но до проверки дело не доходило – она забирала свои заявления.