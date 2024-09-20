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В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову
В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову
Сотрудник пункта выдачи ударил в голову пожилого человека в четверг в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:03
2024-09-20T21:03
2024-09-20T21:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудник пункта выдачи ударил в голову пожилого человека в четверг в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения пожилому мужчине телесных повреждений. По предварительным данным, 19 сентября на ул. Бирюлевская сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил мужчину в область головы, а затем толкнул, от чего пожилой человек упал", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки на контроле.
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происшествия, москва
В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову
Прокуратура: в Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову