https://ria.ru/20240920/udar-1973927394.html

В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову

В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову - РИА Новости, 20.09.2024

В Москве сотрудник пункта выдачи ударил пожилого человека в голову

Сотрудник пункта выдачи ударил в голову пожилого человека в четверг в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:03

2024-09-20T21:03

2024-09-20T21:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудник пункта выдачи ударил в голову пожилого человека в четверг в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения пожилому мужчине телесных повреждений. По предварительным данным, 19 сентября на ул. Бирюлевская сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил мужчину в область головы, а затем толкнул, от чего пожилой человек упал", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки на контроле.

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва