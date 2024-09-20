https://ria.ru/20240920/udar-1973924395.html

При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ

При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ

Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения "Хезболла" погибли после сегодняшней атаки ЦАХАЛ на Бейрут, передает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:27

2024-09-20T20:27

2024-09-20T21:14

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения "Хезболла" погибли после сегодняшней атаки ЦАХАЛ на Бейрут, передает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника. "Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара", — говорится в публикации.Тель-Авив пришел к выводу, что не сможет избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном, указывается в материале.Ранее в пятницу израильская армия нанесла авиаудар по пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, погибли девять человек. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили о его ликвидации.Там считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные вместе с ним командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Тель-Авиве.Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ заявляли, что он был правой рукой генсека шиитского движения Хасана Насраллы и советником по планированию и управлению военными операциями.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.Обстановка на границе между двумя государствами остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

https://ria.ru/20240920/zaharova-1973767314.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насралла, хамас