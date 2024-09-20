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При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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20:27 20.09.2024 (обновлено: 21:14 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/udar-1973924395.html
При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ
При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ
Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения "Хезболла" погибли после сегодняшней атаки ЦАХАЛ на Бейрут, передает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:27
2024-09-20T21:14
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хасан насралла
хамас
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения "Хезболла" погибли после сегодняшней атаки ЦАХАЛ на Бейрут, передает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника. "Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара", — говорится в публикации.Тель-Авив пришел к выводу, что не сможет избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном, указывается в материале.Ранее в пятницу израильская армия нанесла авиаудар по пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, погибли девять человек. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили о его ликвидации.Там считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные вместе с ним командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Тель-Авиве.Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ заявляли, что он был правой рукой генсека шиитского движения Хасана Насраллы и советником по планированию и управлению военными операциями.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.Обстановка на границе между двумя государствами остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насралла, хамас
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хасан Насралла, ХАМАС
При ударе по Ливану погибли 20 командиров "Хезболлы", пишут СМИ

Axios: 20 командиров спецподразделения "Хезболлы" погибли при ударе по Бейруту

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара по Бейруту
Последствия израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара по Бейруту
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 20 командиров спецподразделения шиитского движения "Хезболла" погибли после сегодняшней атаки ЦАХАЛ на Бейрут, передает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
"Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Тель-Авив пришел к выводу, что не сможет избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном, указывается в материале.
Ранее в пятницу израильская армия нанесла авиаудар по пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, погибли девять человек. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили о его ликвидации.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Там считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные вместе с ним командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Тель-Авиве.

Как указано на сайте американской межведомственной программы Reward for Justice, за информацию, ведущую к поимке Акиля, предлагалось вознаграждение до семи миллионов долларов. Он был одним из основных членов шиитских вооруженных формирований, которых считают ответственными за атаки на посольство США в Бейруте в апреле 1983-го и взрывы казарм американской морской пехоты в октябре того же года.

Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ заявляли, что он был правой рукой генсека шиитского движения Хасана Насраллы и советником по планированию и управлению военными операциями.
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Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
Обстановка на границе между двумя государствами остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХасан НасраллаХАМАС
 
 
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