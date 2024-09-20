https://ria.ru/20240920/udar-1973834323.html

Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе

Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе - РИА Новости, 20.09.2024

Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе

По складу с боеприпасами в порту Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:27

2024-09-20T14:27

2024-09-20T14:47

одесса

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей лебедев

геннадий труханов

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По складу с боеприпасами в порту Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. <...> Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что происходит "мощная и множественная детонация".О взрывах в городе сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он призвал жителей не покидать укрытия.На Украине в пятницу днем действует воздушная тревога в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

https://ria.ru/20240919/minoborony-1973613370.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

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одесса, безопасность, сергей лебедев, геннадий труханов