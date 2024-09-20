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Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 20.09.2024 (обновлено: 14:47 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/udar-1973834323.html
Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе
Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе - РИА Новости, 20.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе
По складу с боеприпасами в порту Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:27
2024-09-20T14:47
одесса
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
геннадий труханов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По складу с боеприпасами в порту Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. &lt;...&gt; Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что происходит "мощная и множественная детонация".О взрывах в городе сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он призвал жителей не покидать укрытия.На Украине в пятницу днем действует воздушная тревога в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973613370.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, безопасность, сергей лебедев, геннадий труханов
Одесса, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев, Геннадий Труханов
Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами в порту в Одессе

Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами и ракетами в порту в Одессе

© Типичная ОдессаДым на месте взрыва в Одессе
Дым на месте взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Типичная Одесса
Дым на месте взрыва в Одессе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По складу с боеприпасами в порту Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. <...> Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что происходит "мощная и множественная детонация".
О взрывах в городе сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он призвал жителей не покидать укрытия.
На Украине в пятницу днем действует воздушная тревога в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаБезопасностьСергей ЛебедевГеннадий Труханов
 
 
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