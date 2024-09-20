https://ria.ru/20240920/ucheniya-1973748827.html
Российские и лаосские военные начали занятия в рамках учений "Ларос-2024"
Российские и лаосские военные начали занятия в рамках учений "Ларос-2024" - РИА Новости, 20.09.2024
Российские и лаосские военные начали занятия в рамках учений "Ларос-2024"
Военнослужащие РФ и Лаоса на полигоне в Приморском крае приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий в рамках международных... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:12
2024-09-20T06:12
2024-09-20T06:12
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приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. Военнослужащие РФ и Лаоса на полигоне в Приморском крае приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий в рамках международных учений "Ларос-2024", сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. "В Приморском крае в рамках международного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" военнослужащие Народной армии Лаоса приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий. Занятия организованы на тактическом поле общевойскового полигона ВВО в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе ВВО. Там отметили, что в рамках учения военнослужащие Лаоса, для которых на полигоне развернуто более 20 учебных мест, обучаются в соответствии со своими специальностями под руководством российских инструкторов, имеющих боевой опыт. "В ближайшее время состоится первый этап практических действий совместной группировки войск, в ходе которого военнослужащие Восточного военного округа и Народной армии Лаоса отработают несколько эпизодов: ведение переговоров с "террористами", вывод гражданского населения из населенного пункта, зачистку населенного пункта, работу подразделения снайперов. В рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе округа. Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973737596.html
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лаос, приморский край, владивосток
Лаос, Приморский край, Владивосток
Российские и лаосские военные начали занятия в рамках учений "Ларос-2024"
ВС России и Лаоса начали занятия в рамках учений "Ларос-2024" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. Военнослужащие РФ и Лаоса на полигоне в Приморском крае приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий в рамках международных учений "Ларос-2024", сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.
"В Приморском крае в рамках международного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" военнослужащие Народной армии Лаоса приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий. Занятия организованы на тактическом поле общевойскового полигона ВВО в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Там отметили, что в рамках учения военнослужащие Лаоса, для которых на полигоне развернуто более 20 учебных мест, обучаются в соответствии со своими специальностями под руководством российских инструкторов, имеющих боевой опыт.
"В ближайшее время состоится первый этап практических действий совместной группировки войск, в ходе которого военнослужащие Восточного военного округа и Народной армии Лаоса отработают несколько эпизодов: ведение переговоров с "террористами", вывод гражданского населения из населенного пункта, зачистку населенного пункта, работу подразделения снайперов. В рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе округа.
Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.