https://ria.ru/20240920/tsentr-1973778165.html

Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ

Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ

Главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, пораженный российскими войсками, был скрыт глубоко под землей, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:32

2024-09-20T10:32

2024-09-20T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киевская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, пораженный российскими войсками, был скрыт глубоко под землей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В сводке Минобороны РФ за четверг упоминалось, что российские войска нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления военной разведки Украины. "Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей", - сказал Рогов. По его словам, на поверхности центр был замаскирован под заброшенный гражданский объект, а удар был нанесен ракетой.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

украина

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киевская область, владимир рогов