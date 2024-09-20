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Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ
Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ
Главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, пораженный российскими войсками, был скрыт глубоко под землей, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:32
2024-09-20T10:32
2024-09-20T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, пораженный российскими войсками, был скрыт глубоко под землей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В сводке Минобороны РФ за четверг упоминалось, что российские войска нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления военной разведки Украины. "Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей", - сказал Рогов. По его словам, на поверхности центр был замаскирован под заброшенный гражданский объект, а удар был нанесен ракетой.
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в мире, украина, россия, киевская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киевская область, Владимир Рогов
Рогов рассказал подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ
Рогов: пораженный ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей