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В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности - РИА Новости, 20.09.2024
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19:25 20.09.2024 (обновлено: 19:41 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/tsennosti-1973917306.html
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности - РИА Новости, 20.09.2024
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности
Правительство России утвердило список стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:25
2024-09-20T19:41
россия
великобритания
германия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило список стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующее распоряжение кабмина РФ со списком стран опубликовано на сайте официальной и правовой информации. В перечне указаны 47 стран. В список, в частности, попали Великобритания, США, Украина, Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Польша, Франция, Швейцария, Япония и другие страны из списка недружественных государств.Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
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Россия, Великобритания, Германия, Владимир Путин, Общество
В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности

В РФ утвердили список из 47 стран, навязывающих нетрадиционные ценности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило список стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям.
Соответствующее распоряжение кабмина РФ со списком стран опубликовано на сайте официальной и правовой информации.
В перечне указаны 47 стран. В список, в частности, попали Великобритания, США, Украина, Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Польша, Франция, Швейцария, Япония и другие страны из списка недружественных государств.
Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
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