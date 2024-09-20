https://ria.ru/20240920/tsennosti-1973917306.html

В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности

В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности - РИА Новости, 20.09.2024

В России утвердили список стран, навязывающих нетрадиционные ценности

Правительство России утвердило список стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:25

2024-09-20T19:25

2024-09-20T19:41

россия

великобритания

германия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило список стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующее распоряжение кабмина РФ со списком стран опубликовано на сайте официальной и правовой информации. В перечне указаны 47 стран. В список, в частности, попали Великобритания, США, Украина, Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Польша, Франция, Швейцария, Япония и другие страны из списка недружественных государств.Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

россия

великобритания

германия

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2024

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россия, великобритания, германия, владимир путин, общество