https://ria.ru/20240920/travlya-1973937295.html

В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах

В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах - РИА Новости, 20.09.2024

В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах

Для решения проблем с травлей и жестокостью в школах необходимо искать системные подходы, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:28

2024-09-20T23:28

2024-09-20T23:28

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для решения проблем с травлей и жестокостью в школах необходимо искать системные подходы, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). "Травля и жестокость в школах сегодня превращаются в настоящую эпидемию. Она распространяется как на детей, так даже и на учителей. Для решения этой острой проблемы необходимо искать системные подходы", - сообщил он в своем Telegram-канале. Чернышов также высказал свою позицию по поводу рекомендации Минпросвещения школам отказаться от терминов "буллинг", "толерантность" и "гендерные особенности" в образовательных программах. "Надеюсь, министерство просвещения не ограничится только лишь запретом слова "буллинг", пытаясь решить проблему издевательств в образовательных учреждениях", - отметил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973107514.html

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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр