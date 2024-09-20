https://ria.ru/20240920/travlya-1973937295.html
В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах
В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах - РИА Новости, 20.09.2024
В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах
Для решения проблем с травлей и жестокостью в школах необходимо искать системные подходы, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:28
2024-09-20T23:28
2024-09-20T23:28
общество
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Для решения проблем с травлей и жестокостью в школах необходимо искать системные подходы, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). "Травля и жестокость в школах сегодня превращаются в настоящую эпидемию. Она распространяется как на детей, так даже и на учителей. Для решения этой острой проблемы необходимо искать системные подходы", - сообщил он в своем Telegram-канале. Чернышов также высказал свою позицию по поводу рекомендации Минпросвещения школам отказаться от терминов "буллинг", "толерантность" и "гендерные особенности" в образовательных программах. "Надеюсь, министерство просвещения не ограничится только лишь запретом слова "буллинг", пытаясь решить проблему издевательств в образовательных учреждениях", - отметил вице-спикер Госдумы.
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме призвали искать системные подходы к борьбе с травлей в школах
Чернышов призвал искать системные подходы для решения проблем с травлей в школах
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Для решения проблем с травлей и жестокостью в школах необходимо искать системные подходы, заявил заместитель
председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
"Травля и жестокость в школах сегодня превращаются в настоящую эпидемию. Она распространяется как на детей, так даже и на учителей. Для решения этой острой проблемы необходимо искать системные подходы", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Чернышов также высказал свою позицию по поводу рекомендации Минпросвещения школам отказаться от терминов "буллинг", "толерантность" и "гендерные особенности" в образовательных программах.
"Надеюсь, министерство просвещения не ограничится только лишь запретом слова "буллинг", пытаясь решить проблему издевательств в образовательных учреждениях", - отметил вице-спикер Госдумы.