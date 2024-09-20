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Трамп сделал дерзкий выпад в сторону американских евреев - РИА Новости, 20.09.2024
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13:57 20.09.2024 (обновлено: 13:59 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/tramp-1973822198.html
Трамп сделал дерзкий выпад в сторону американских евреев
Трамп сделал дерзкий выпад в сторону американских евреев - РИА Новости, 20.09.2024
Трамп сделал дерзкий выпад в сторону американских евреев
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что еврейский народ будет иметь непосредственное отношение к его возможному поражению... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:57
2024-09-20T13:59
в мире
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израиль
земля
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что еврейский народ будет иметь непосредственное отношение к его возможному поражению на выборах, слова политика приводит The New York Times."Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил лишь 24 процента голосов (американских. — Прим. Ред.) евреев", — сказал он на предвыборном мероприятии, посвященному осуждению антисемитизма.Бывший хозяин Белого дома добавил, что члены Демократической партии проклинают американских евреев, а те продолжают "голосовать за врага". Республиканец должен получить сто процентов еврейских голосов из-за своей политики в отношении Израиля, иначе тот будет стерт с лица Земли, заключил Трамп.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html
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в мире, сша, израиль, земля, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Израиль, Земля, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Трамп сделал дерзкий выпад в сторону американских евреев

Трамп обвинил американских евреев в том, что они голосуют за врага

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что еврейский народ будет иметь непосредственное отношение к его возможному поражению на выборах, слова политика приводит The New York Times.
"Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил лишь 24 процента голосов (американских. — Прим. Ред.) евреев", — сказал он на предвыборном мероприятии, посвященному осуждению антисемитизма.
Бывший хозяин Белого дома добавил, что члены Демократической партии проклинают американских евреев, а те продолжают "голосовать за врага". Республиканец должен получить сто процентов еврейских голосов из-за своей политики в отношении Израиля, иначе тот будет стерт с лица Земли, заключил Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах
16 сентября, 01:19
 
В миреСШАИзраильЗемляДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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