https://ria.ru/20240920/tramp-1973784735.html

Американский сенатор рассказал о расследовании первого покушения на Трампа

Американский сенатор рассказал о расследовании первого покушения на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024

Американский сенатор рассказал о расследовании первого покушения на Трампа

Секретная служба и министерство внутренней безопасности США не оказывают содействия профильному комитету сената США при расследовании первого покушения на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:13

2024-09-20T11:13

2024-09-20T11:18

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Секретная служба и министерство внутренней безопасности США не оказывают содействия профильному комитету сената США при расследовании первого покушения на экс-президента Дональда Трампа в июле, заявил американский сенатор Рон Джонсон. По словам Джонсона, комитет сената не получил возможности допросить снайпера, ликвидировавшего нападавшего. Кроме того, в сенате не получили отчет о вскрытии, отчет токсикологов и результаты баллистической экспертизы, которая была призвана установить, куда попали выпущенные нападавшим пули. “Таков уровень непрозрачности, который мы получили от них в вопросе отсутствия сотрудничества в нашем расследовании”, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Джонсон подчеркнул, что с момента первого покушения на Трампа прошло уже много времени. Он также отметил, что документы, которые спецслужбы все-таки предоставили, были основательно вымараны, чего он никогда не видел. В то же время представитель секретной службы США заявил телеканалу, что ведомство тесно сотрудничает с рядом комитетов, занимающихся расследованием покушения на Трампа. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240727/tramp-1962314581.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, рон джонсон, фбр, повторное покушение на трампа, покушение на дональда трампа