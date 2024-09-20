https://ria.ru/20240920/tramp-1973747261.html

Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Козловым

Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Козловым - РИА Новости, 20.09.2024

Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Козловым

Бывший президент США Дональд Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Андреем Козловым во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T05:27

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Андреем Козловым во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне. "Андрей был спасен израильскими вооруженными силами после восьми месяцев ужасающего нахождения в заложниках", - сообщил Трамп в ходе выступления перед участниками IAC. Трансляция мероприятия велась в YouTube. Вслед за этим экс-президент со сцены пригласил Козлова присоединиться к нему со словами: "У него больше храбрости, чем у меня". После выхода россиянина на сцену Трамп обнялся с ним и пожал ему руку, а также коротко переговорил в стороне от микрофона. "Я немного смущаюсь. Я сейчас близко к Трампу и смущаюсь. Что сказать: большое спасибо за эту заботу, и я в самом деле бесконечно это ценю", - сказал со сцены россиянин, после чего вернулся в зал. Экс-президент проводил Козлова, отметив, что тот хорошо выглядит. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 июня объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".

https://ria.ru/20240628/tramp-1955987368.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, андрей козлов, хамас, youtube, в мире