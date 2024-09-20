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Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными - РИА Новости, 20.09.2024
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16:16 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/toropets-1973869772.html
Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными
Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными - РИА Новости, 20.09.2024
Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными
Жительница тверского Торопца, который в среду подвергся атаке беспилотников, рассказала РИА Новости, как уезжала из города ночью с животными. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:16
2024-09-20T16:16
специальная военная операция на украине
торопец
великие луки
псковская область
игорь руденя
происшествия
тверская область
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 20 сен - РИА Новости. Жительница тверского Торопца, который в среду подвергся атаке беспилотников, рассказала РИА Новости, как уезжала из города ночью с животными. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразило массовую атаку БПЛА в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. "Проснулась, время где-то, наверное, три было. У меня было тревожное состояние с вечера, я даже не засыпала. Что-то грохочет, я ничего не понимаю, пробежалась по всем окнам, ничего не видно. Потом что-то бабахнуло, вышла на улицу, а там пламя огромное. Потом начались взрывы", - рассказала женщина агентству. После этого она начала быстро собираться. "Я быстро взяла документы, водичку, таблетки, кошку в переноске. Один кот так и остался в коробке на улице. Поцеловала его, говорю: "Прости, не могу взять тебя". Дочка, живущая в соседнем доме, собачку свою взяла и поехали в Великие Луки (соседний город в Псковской области - ред.)", - поделилась женщина. После атаки БПЛА в ее доме повреждены потолок и теплица. "Слава Богу, что все живы, все целы, этого уже достаточно", - добавила местная жительница. Она призналась, что после произошедшего принимает успокоительные лекарства и временно живет с дочерью из-за страха. "Главное, чтобы больше ничего не было. А то как ночь, опять страшно", - заключила жительница Торопца.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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торопец, великие луки, псковская область, игорь руденя, происшествия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Торопец, Великие Луки, Псковская область, Игорь Руденя, Происшествия, Тверская область
Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными

Жительница тверского Торопца рассказала, как уезжала из города ночью с животными

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце
Последствия атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 20 сен - РИА Новости. Жительница тверского Торопца, который в среду подвергся атаке беспилотников, рассказала РИА Новости, как уезжала из города ночью с животными.
В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразило массовую атаку БПЛА в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"Проснулась, время где-то, наверное, три было. У меня было тревожное состояние с вечера, я даже не засыпала. Что-то грохочет, я ничего не понимаю, пробежалась по всем окнам, ничего не видно. Потом что-то бабахнуло, вышла на улицу, а там пламя огромное. Потом начались взрывы", - рассказала женщина агентству.
После этого она начала быстро собираться.
«
"Я быстро взяла документы, водичку, таблетки, кошку в переноске. Один кот так и остался в коробке на улице. Поцеловала его, говорю: "Прости, не могу взять тебя". Дочка, живущая в соседнем доме, собачку свою взяла и поехали в Великие Луки (соседний город в Псковской области - ред.)", - поделилась женщина.
После атаки БПЛА в ее доме повреждены потолок и теплица.
"Слава Богу, что все живы, все целы, этого уже достаточно", - добавила местная жительница.
Она призналась, что после произошедшего принимает успокоительные лекарства и временно живет с дочерью из-за страха.
"Главное, чтобы больше ничего не было. А то как ночь, опять страшно", - заключила жительница Торопца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТоропецВеликие ЛукиПсковская областьИгорь РуденяПроисшествияТверская область
 
 
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