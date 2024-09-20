https://ria.ru/20240920/toropets-1973869772.html

Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными

Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными - РИА Новости, 20.09.2024

Жительница Торопца рассказала, как уезжала из города с животными

Жительница тверского Торопца, который в среду подвергся атаке беспилотников, рассказала РИА Новости, как уезжала из города ночью с животными. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:16

2024-09-20T16:16

2024-09-20T16:16

специальная военная операция на украине

торопец

великие луки

псковская область

игорь руденя

происшествия

тверская область

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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 20 сен - РИА Новости. Жительница тверского Торопца, который в среду подвергся атаке беспилотников, рассказала РИА Новости, как уезжала из города ночью с животными. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразило массовую атаку БПЛА в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. "Проснулась, время где-то, наверное, три было. У меня было тревожное состояние с вечера, я даже не засыпала. Что-то грохочет, я ничего не понимаю, пробежалась по всем окнам, ничего не видно. Потом что-то бабахнуло, вышла на улицу, а там пламя огромное. Потом начались взрывы", - рассказала женщина агентству. После этого она начала быстро собираться. "Я быстро взяла документы, водичку, таблетки, кошку в переноске. Один кот так и остался в коробке на улице. Поцеловала его, говорю: "Прости, не могу взять тебя". Дочка, живущая в соседнем доме, собачку свою взяла и поехали в Великие Луки (соседний город в Псковской области - ред.)", - поделилась женщина. После атаки БПЛА в ее доме повреждены потолок и теплица. "Слава Богу, что все живы, все целы, этого уже достаточно", - добавила местная жительница. Она призналась, что после произошедшего принимает успокоительные лекарства и временно живет с дочерью из-за страха. "Главное, чтобы больше ничего не было. А то как ночь, опять страшно", - заключила жительница Торопца.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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торопец, великие луки, псковская область, игорь руденя, происшествия, тверская область