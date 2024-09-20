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На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка - РИА Новости, 20.09.2024
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09:42 20.09.2024 (обновлено: 10:57 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/telo-1973764904.html
На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка
На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка - РИА Новости, 20.09.2024
На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка
Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района Красноярского края, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:42
2024-09-20T10:57
происшествия
канский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района Красноярского края, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. По данным следствия, вечером 19 сентября компания подростков пришла на спортивный стадион в селе Чечеул. Друзья мальчика ненадолго отлучились. Вернувшись, они нашли подростка, не подающего признаков жизни. "В Канском районе проводится проверка по факту гибели 12-летнего подростка… В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка", - говорится в сообщении. "Есть информация, что подросток "дышал", даже эти подростки говорят, но упал с этой трибуны. (Погибший - ред.) сидел на трибуне, трибуна примерно в рост, около 1,7 метра высотой. Возможно, когда он надышался, упал и ударился. Может, у него и ЧМТ (черепно-мозговая травма - ред.)", - сообщил собеседник. Также уточнятся, что погибший на стадион пришел с двумя друзьями, один из них уходил чинить мотоцикл, а второй - в туалет.
https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html
https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html
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происшествия, канский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канский район, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка

На стадионе в Красноярском крае нашли тело 12-летнего подростка

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияСпортивный стадион в селе Чечеул Канского района, где было обнаружено тело подростка
Спортивный стадион в селе Чечеул Канского района, где было обнаружено тело подростка - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Спортивный стадион в селе Чечеул Канского района, где было обнаружено тело подростка
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района Красноярского края, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
По данным следствия, вечером 19 сентября компания подростков пришла на спортивный стадион в селе Чечеул. Друзья мальчика ненадолго отлучились. Вернувшись, они нашли подростка, не подающего признаков жизни.
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"В Канском районе проводится проверка по факту гибели 12-летнего подростка… В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка", - говорится в сообщении.
"Есть информация, что подросток "дышал", даже эти подростки говорят, но упал с этой трибуны. (Погибший - ред.) сидел на трибуне, трибуна примерно в рост, около 1,7 метра высотой. Возможно, когда он надышался, упал и ударился. Может, у него и ЧМТ (черепно-мозговая травма - ред.)", - сообщил собеседник.
Также уточнятся, что погибший на стадион пришел с двумя друзьями, один из них уходил чинить мотоцикл, а второй - в туалет.
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ПроисшествияКанский районКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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