https://ria.ru/20240920/telo-1973764904.html

На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка

На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка - РИА Новости, 20.09.2024

На стадионе в Красноярском крае нашли тело подростка

Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района Красноярского края, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:42

2024-09-20T09:42

2024-09-20T10:57

происшествия

канский район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973783603_0:470:720:875_1920x0_80_0_0_df861127a12a8351f84be7ccdd392a46.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района Красноярского края, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. По данным следствия, вечером 19 сентября компания подростков пришла на спортивный стадион в селе Чечеул. Друзья мальчика ненадолго отлучились. Вернувшись, они нашли подростка, не подающего признаков жизни. "В Канском районе проводится проверка по факту гибели 12-летнего подростка… В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка", - говорится в сообщении. "Есть информация, что подросток "дышал", даже эти подростки говорят, но упал с этой трибуны. (Погибший - ред.) сидел на трибуне, трибуна примерно в рост, около 1,7 метра высотой. Возможно, когда он надышался, упал и ударился. Может, у него и ЧМТ (черепно-мозговая травма - ред.)", - сообщил собеседник. Также уточнятся, что погибший на стадион пришел с двумя друзьями, один из них уходил чинить мотоцикл, а второй - в туалет.

https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html

https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html

канский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)