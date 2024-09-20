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Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
13:00 20.09.2024 (обновлено: 16:02 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/teksler-1973809382.html
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области - РИА Новости, 20.09.2024
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Вновь избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:00
2024-09-20T16:02
политика
алексей текслер
выборы в россии — 2024
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире. В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте" на странице правительства региона. В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности. Текслер также выразил благодарность жителям Челябинской области, которые второй раз оказали ему высочайшее доверие."И дело не в высоком проценте и рекордном количестве голосов - для меня это прежде всего оценка положительных изменений, которые происходят в регионе. Это отношение избирателей персонально не только ко мне, но и ко всей команде, включая региональные, местные, федеральные власти, общественные объединения, успехи производственных коллективов и оценка того факта, что в нашем регионе возродилась духовная, культурная жизнь. И это при том, что вызовов и сложностей за последние пять лет было много… Несмотря ни на что мы развивались, двигались вперед", - сказал глава региона.Он добавил, что еще многое нужно сделать - нужны новые победы."За эти годы, действительно, многое сделано, нам есть чем гордиться. Безусловно, всё это стало возможным благодаря огромной поддержке, которую Челябинской области оказывает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Люди это чувствуют, и общее понимание целей страны сплачивает, цементирует общество. Президент за последние пять лет три раза был в нашем регионе. Он поддерживает наши проекты, и мы его никогда не подведем", - отметил он.По его словам, в настоящее время "для нас всех главное - победа, которой наша страна обязательно добьется"."Во все времена Россия развивалась и крепла, когда у нее был сильный лидер и когда она опиралась на свои духовные и нравственные ценности, когда каждый становился частью большого, великого целого", - сказал Текслер.Зампредседателя правительства РФ Александр Новак от себя лично и от правительства России поздравил Текслера с вступлением в должность."Сегодня наша страна переживает судьбоносный период, и от эффективной работы в каждом регионе зависит устойчивость российской экономики и благополучие наших граждан. Для достижения наших целей, стратегических задач, которые ставит президент России, важна командная работа и поддержка граждан… Итоги выборов говорят о высочайшей поддержке действующего губернатора… Уверен, что и в ближайшие пять лет регион будет успешно идти вперед и достигать поставленной цели… Уверен, что вы, работая 24 часа в сутки с командой, достигните всех необходимых задач и успехов", - сказал Новак на церемонии инаугурации.Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал уровень поддержки гражданами действующего губернатора уникальным."Действительно, поддержка уникальная. Более 80% избирателей поддержали губернатора. В основе этого результата лежит огромная работа, которую вы проделали в последние пять лет на посту губернатора. Основная черта Урала - крепкая промышленность. Задачи были выполнены на отлично. Челябинская область из года в год демонстрирует рост по экономическим показателям, а также по военным направлениям. Увеличивается приток инвестиций, развивается малый и средний бизнес, улучшается экологическая обстановка… Челябинская область с каждым днем открывает перед жителями всё больше возможностей", - сказал Якушев на церемонии инаугурации.Как сообщалось, избирательная комиссия региона постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, получившего более 1 миллиона голосов избирателей, что составляет 81,28% - это более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
https://ria.ru/20240909/teksler-1971034748.html
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политика, алексей текслер, выборы в россии — 2024
Политика, Алексей Текслер, Выборы в России — 2024, Челябинская область
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Вновь избранный челябинский губернатор Алексей Текслер вступил в должность

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкТоржественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинске
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинске - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.
В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте" на странице правительства региона.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Биография Алексея Текслера
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В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности. Текслер также выразил благодарность жителям Челябинской области, которые второй раз оказали ему высочайшее доверие.
"И дело не в высоком проценте и рекордном количестве голосов - для меня это прежде всего оценка положительных изменений, которые происходят в регионе. Это отношение избирателей персонально не только ко мне, но и ко всей команде, включая региональные, местные, федеральные власти, общественные объединения, успехи производственных коллективов и оценка того факта, что в нашем регионе возродилась духовная, культурная жизнь. И это при том, что вызовов и сложностей за последние пять лет было много… Несмотря ни на что мы развивались, двигались вперед", - сказал глава региона.
Он добавил, что еще многое нужно сделать - нужны новые победы.
"За эти годы, действительно, многое сделано, нам есть чем гордиться. Безусловно, всё это стало возможным благодаря огромной поддержке, которую Челябинской области оказывает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Люди это чувствуют, и общее понимание целей страны сплачивает, цементирует общество. Президент за последние пять лет три раза был в нашем регионе. Он поддерживает наши проекты, и мы его никогда не подведем", - отметил он.
По его словам, в настоящее время "для нас всех главное - победа, которой наша страна обязательно добьется".
"Во все времена Россия развивалась и крепла, когда у нее был сильный лидер и когда она опиралась на свои духовные и нравственные ценности, когда каждый становился частью большого, великого целого", - сказал Текслер.
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Памфилова прокомментировала итоги выборов
11 сентября, 14:10
Зампредседателя правительства РФ Александр Новак от себя лично и от правительства России поздравил Текслера с вступлением в должность.
"Сегодня наша страна переживает судьбоносный период, и от эффективной работы в каждом регионе зависит устойчивость российской экономики и благополучие наших граждан. Для достижения наших целей, стратегических задач, которые ставит президент России, важна командная работа и поддержка граждан… Итоги выборов говорят о высочайшей поддержке действующего губернатора… Уверен, что и в ближайшие пять лет регион будет успешно идти вперед и достигать поставленной цели… Уверен, что вы, работая 24 часа в сутки с командой, достигните всех необходимых задач и успехов", - сказал Новак на церемонии инаугурации.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал уровень поддержки гражданами действующего губернатора уникальным.
"Действительно, поддержка уникальная. Более 80% избирателей поддержали губернатора. В основе этого результата лежит огромная работа, которую вы проделали в последние пять лет на посту губернатора. Основная черта Урала - крепкая промышленность. Задачи были выполнены на отлично. Челябинская область из года в год демонстрирует рост по экономическим показателям, а также по военным направлениям. Увеличивается приток инвестиций, развивается малый и средний бизнес, улучшается экологическая обстановка… Челябинская область с каждым днем открывает перед жителями всё больше возможностей", - сказал Якушев на церемонии инаугурации.
Как сообщалось, избирательная комиссия региона постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, получившего более 1 миллиона голосов избирателей, что составляет 81,28% - это более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
Челябинская областьПолитикаАлексей ТекслерВыборы в России — 2024
 
 
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