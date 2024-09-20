https://ria.ru/20240920/tayvan-1973750691.html

Тайвань отверг причастность к взрывам пейджеров в Ливане

Тайвань отверг причастность к взрывам пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

Тайвань отверг причастность к взрывам пейджеров в Ливане

Тайвань никак не связан с делом о взрыве пейджеров в Ливане, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит в пятницу Центральное новостное... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:02

2024-09-20T07:02

2024-09-20T07:02

ливан

тайвань

израиль

мария захарова

хезболла

моссад

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Тайвань никак не связан с делом о взрыве пейджеров в Ливане, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит в пятницу Центральное новостное агентство острова (CNA). Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах" у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. Как пишет CNA, Гу Лисюн, выступая в пятницу в законодательном юане (парламенте острова), заявил, что Тайвань "никаким образом не связан и не вовлечен" в дело о взрыве пейджеров в Ливане. "Не нужно безосновательно втягивать Тайвань в это дело", - приводит агентство его слова. Глава министерства экономики острова Го Чжихуэй, как сообщает агентство, заявил, что на Тайване не производятся пейджеры, которые могут взрываться. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/kiodo-1973546745.html

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ливан, тайвань, израиль, мария захарова, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире