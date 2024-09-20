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Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/taksist-1973860197.html
Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области
Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области
Эвакуированная из Курской области пенсионерка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказала, как их спас водитель такси и вывез из-под обстрелов РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:46
2024-09-20T15:46
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области пенсионерка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказала, как их спас водитель такси и вывез из-под обстрелов ВСУ. "Шестого августа в два часа ночи начали нас бомбить. Ну, мы пошли в подвал, в подвале просидели до утра. В квартире нам нельзя было, они (ВСУ - ред.), опять же, обстреливали со всех сторон. Мы то в подвале, то на улице, то в подвале, то на улице. Седьмого числа собрались все пенсионеры, нас везти некому. Мы решили попросить таксиста, мальчика. Но он не наш (не местный - ред.). Но дай бог ему здоровья. И он нас довез до села Солдатского", - сказала женщина. Она добавила, что в Солдатском их встретили волонтеры, которые ее и других эвакуированных взяли жить к себе домой в Курске. Пенсионерка также сообщила, что дом, в котором она жила, ВСУ разбили. "Он провалился, он в подвал весь. Ничего там нет. И ехать некуда нам теперь", - говорит женщина. Как рассказал РИА Новости руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко, волонтёры за две недели работы выгрузили более 130 тонн гумпомощи эвакуированным жителям, а также сформировали около 5,5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов. Это уже вторая группа волонтёров, которая работает в Курской области, в её составе 49 человек из восьми регионов.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
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Пенсионерка из Курской области о таксисте, который помог эвакуироваться
Пенсионерка из Курской области о таксисте, который помог эвакуироваться
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курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области

Эвакуированная из Курской области пенсионерка рассказала, как их спас таксист

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области пенсионерка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказала, как их спас водитель такси и вывез из-под обстрелов ВСУ.
"Шестого августа в два часа ночи начали нас бомбить. Ну, мы пошли в подвал, в подвале просидели до утра. В квартире нам нельзя было, они (ВСУ - ред.), опять же, обстреливали со всех сторон. Мы то в подвале, то на улице, то в подвале, то на улице. Седьмого числа собрались все пенсионеры, нас везти некому. Мы решили попросить таксиста, мальчика. Но он не наш (не местный - ред.). Но дай бог ему здоровья. И он нас довез до села Солдатского", - сказала женщина.
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Она добавила, что в Солдатском их встретили волонтеры, которые ее и других эвакуированных взяли жить к себе домой в Курске.
Пенсионерка также сообщила, что дом, в котором она жила, ВСУ разбили. "Он провалился, он в подвал весь. Ничего там нет. И ехать некуда нам теперь", - говорит женщина.
Как рассказал РИА Новости руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко, волонтёры за две недели работы выгрузили более 130 тонн гумпомощи эвакуированным жителям, а также сформировали около 5,5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов. Это уже вторая группа волонтёров, которая работает в Курской области, в её составе 49 человек из восьми регионов.
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