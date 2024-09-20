https://ria.ru/20240920/taksist-1973860197.html

Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области

Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

Таксист спас пенсионеров из-под обстрелов ВСУ в Курской области

Эвакуированная из Курской области пенсионерка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказала, как их спас водитель такси и вывез из-под обстрелов РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:46

2024-09-20T15:46

2024-09-20T15:46

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Курской области пенсионерка на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказала, как их спас водитель такси и вывез из-под обстрелов ВСУ. "Шестого августа в два часа ночи начали нас бомбить. Ну, мы пошли в подвал, в подвале просидели до утра. В квартире нам нельзя было, они (ВСУ - ред.), опять же, обстреливали со всех сторон. Мы то в подвале, то на улице, то в подвале, то на улице. Седьмого числа собрались все пенсионеры, нас везти некому. Мы решили попросить таксиста, мальчика. Но он не наш (не местный - ред.). Но дай бог ему здоровья. И он нас довез до села Солдатского", - сказала женщина. Она добавила, что в Солдатском их встретили волонтеры, которые ее и других эвакуированных взяли жить к себе домой в Курске. Пенсионерка также сообщила, что дом, в котором она жила, ВСУ разбили. "Он провалился, он в подвал весь. Ничего там нет. И ехать некуда нам теперь", - говорит женщина. Как рассказал РИА Новости руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко, волонтёры за две недели работы выгрузили более 130 тонн гумпомощи эвакуированным жителям, а также сформировали около 5,5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов. Это уже вторая группа волонтёров, которая работает в Курской области, в её составе 49 человек из восьми регионов.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пенсионерка из Курской области о таксисте, который помог эвакуироваться Пенсионерка из Курской области о таксисте, который помог эвакуироваться 2024-09-20T15:46 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, вооруженные силы украины, россия