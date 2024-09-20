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Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России - РИА Новости, 20.09.2024
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05:05 20.09.2024 (обновлено: 10:38 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/syre-1973746510.html
Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России
Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России - РИА Новости, 20.09.2024
Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России
Среди недружественных стран в число самых зависимых от российского минерального сырья вошли Германия, США, Финляндия и Литва, подсчитало РИА Новости на основе... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:05
2024-09-20T10:38
россия
германия
бельгия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Среди недружественных стран в число самых зависимых от российского минерального сырья вошли Германия, США, Финляндия и Литва, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.По итогам 2023 года Россия занимала первое-третье места в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья. Агентство проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами и выяснило, какие из них оказались наиболее зависимыми от российских поставок.Самым востребованным у недружественных стран оказался российский алюминий — его покупали 37 государств. Больше всего на поставки этого металла из России полагались Греция (19,3 процента от всего импорта), Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).Кроме того, 26 стран приобретали российский титан. Больше других от него зависели Германия (42,2 процента), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран, а наиболее зависимыми оказались Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).По шесть стран покупали российские кобальт и поташ. Поставки из России составили более половины (54,6 процента) эстонского импорта кобальта, а вот поташ больше всего закупала Польша, но лишь три процента от всего импорта. По четыре недружественные страны импортировали из России аммиак и палладий. Первый занял 90,7 процента литовского и 17,5 процента бельгийского импорта, а второй был особенно востребован в США — 39,2 процента, Италии — 29,1 процента и Японии — 24,2 процента. Российские платину, селен и вольфрам закупали всего несколько стран и в очень небольших объемах, а теллур импортировали только Нидерланды, хотя на него пришлось более пятой части импорта.В начале сентября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html
https://ria.ru/20240917/ssha-1973198130.html
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россия, германия, бельгия, владимир путин, экономика
Россия, Германия, Бельгия, Владимир Путин, Экономика
Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России

Литва, ФРГ и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Среди недружественных стран в число самых зависимых от российского минерального сырья вошли Германия, США, Финляндия и Литва, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
По итогам 2023 года Россия занимала первое-третье места в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья. Агентство проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами и выяснило, какие из них оказались наиболее зависимыми от российских поставок.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС
Вчера, 04:06
Самым востребованным у недружественных стран оказался российский алюминий — его покупали 37 государств. Больше всего на поставки этого металла из России полагались Греция (19,3 процента от всего импорта), Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).
Кроме того, 26 стран приобретали российский титан. Больше других от него зависели Германия (42,2 процента), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран, а наиболее зависимыми оказались Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).
По шесть стран покупали российские кобальт и поташ. Поставки из России составили более половины (54,6 процента) эстонского импорта кобальта, а вот поташ больше всего закупала Польша, но лишь три процента от всего импорта.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В США предложили наложить санкции на импорт российского гелия, пишут СМИ
17 сентября, 15:35
По четыре недружественные страны импортировали из России аммиак и палладий. Первый занял 90,7 процента литовского и 17,5 процента бельгийского импорта, а второй был особенно востребован в США — 39,2 процента, Италии — 29,1 процента и Японии — 24,2 процента.
Российские платину, селен и вольфрам закупали всего несколько стран и в очень небольших объемах, а теллур импортировали только Нидерланды, хотя на него пришлось более пятой части импорта.
В начале сентября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Белый дом пообещал ужесточить санкции против российской нефти
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