Названы недружественные страны, наиболее зависимые от сырья из России
Литва, ФРГ и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Среди недружественных стран в число самых зависимых от российского минерального сырья вошли Германия, США, Финляндия и Литва, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
По итогам 2023 года Россия занимала первое-третье места в мире по добыче как минимум 12 видов минерального сырья. Агентство проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами и выяснило, какие из них оказались наиболее зависимыми от российских поставок.
Самым востребованным у недружественных стран оказался российский алюминий — его покупали 37 государств. Больше всего на поставки этого металла из России полагались Греция (19,3 процента от всего импорта), Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).
Кроме того, 26 стран приобретали российский титан. Больше других от него зависели Германия (42,2 процента), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран, а наиболее зависимыми оказались Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).
По шесть стран покупали российские кобальт и поташ. Поставки из России составили более половины (54,6 процента) эстонского импорта кобальта, а вот поташ больше всего закупала Польша, но лишь три процента от всего импорта.
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Российские платину, селен и вольфрам закупали всего несколько стран и в очень небольших объемах, а теллур импортировали только Нидерланды, хотя на него пришлось более пятой части импорта.
В начале сентября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.