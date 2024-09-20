https://ria.ru/20240920/svo-1973863987.html

"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО

"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024

"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье, заявил бывший глава МВД Украины Юрий... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:00

2024-09-20T16:00

2024-09-20T20:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье, заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Если его займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье", — отметил он.По словам Луценко, тыл украинской группировки в Запорожье окажется под угрозой, так как дорога до области проходит через Курахово."Это проблема", — констатировал он.Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Красноармейск. В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления остаются самыми напряженными для украинских войск.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году там проживали более 60 тысяч человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, кроме того, через Красноармейск идет железная дорога на подконтрольные Киеву города Краматорск и Славянск.

https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

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