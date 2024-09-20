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"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 20.09.2024 (обновлено: 20:11 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/svo-1973863987.html
"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО
"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024
"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО
Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье, заявил бывший глава МВД Украины Юрий... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:00
2024-09-20T20:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
днр
запорожье
запорожская область
покровск
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье, заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Если его займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье", — отметил он.По словам Луценко, тыл украинской группировки в Запорожье окажется под угрозой, так как дорога до области проходит через Курахово."Это проблема", — констатировал он.Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Красноармейск. В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления остаются самыми напряженными для украинских войск.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году там проживали более 60 тысяч человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, кроме того, через Красноармейск идет железная дорога на подконтрольные Киеву города Краматорск и Славянск.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
https://ria.ru/20240920/zapad-1973907449.html
украина
россия
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запорожская область
покровск
красноармейск
донецкая народная республика
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безопасность, украина, россия, днр, запорожье, запорожская область, покровск, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, киев, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, ДНР, Запорожье, Запорожская область, Покровск, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Киев, МВД Украины
"На Запорожье": в Киеве заявили о ЧП в зоне СВО

Луценко: Красноармейск откроет для России дорогу на Запорожье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье, заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.
"Если его займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье", — отметил он.
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По словам Луценко, тыл украинской группировки в Запорожье окажется под угрозой, так как дорога до области проходит через Курахово.
«
"Это проблема", — констатировал он.
Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Красноармейск. В Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления остаются самыми напряженными для украинских войск.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году там проживали более 60 тысяч человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, кроме того, через Красноармейск идет железная дорога на подконтрольные Киеву города Краматорск и Славянск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДНРЗапорожьеЗапорожская областьПокровскКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКиевМВД Украины
 
 
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