ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России перерезали ж/д сообщение на Покровск
© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ
Сотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Сейчас у нас идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Это та последняя, по большому счету, ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск. На этом направлении у нас ведутся очень серьезные боевые действия. Работает артиллерия, ВКС, чтобы по-максимуму разгрузить полностью все дороги, по которым идет снабжение вооруженной формирования Украины, то бишь подрываются мосты. И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.