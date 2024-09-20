Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/svo-1973850650.html
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск - РИА Новости, 20.09.2024
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:28
2024-09-20T15:28
покровск
донецкая народная республика
украина
воздушно-космические силы россии
сво
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934865275_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_b378e15744c41f064bae529f64767282.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Сейчас у нас идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Это та последняя, по большому счету, ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск. На этом направлении у нас ведутся очень серьезные боевые действия. Работает артиллерия, ВКС, чтобы по-максимуму разгрузить полностью все дороги, по которым идет снабжение вооруженной формирования Украины, то бишь подрываются мосты. И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240403/slavyansk-1937484070.html
покровск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934865275_0:0:741:556_1920x0_80_0_0_3f566aa7ecd739dbee8f3c9419bf7300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
покровск, донецкая народная республика, украина, воздушно-космические силы россии, сво
Покровск, Донецкая Народная Республика, Украина, Воздушно-космические силы России, СВО, Специальная военная операция на Украине
ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России перерезали ж/д сообщение на Покровск

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ
Сотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ РФ во время операции по задержанию гражданина России, который был причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче координат мест дислокации ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Сейчас у нас идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Это та последняя, по большому счету, ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск. На этом направлении у нас ведутся очень серьезные боевые действия. Работает артиллерия, ВКС, чтобы по-максимуму разгрузить полностью все дороги, по которым идет снабжение вооруженной формирования Украины, то бишь подрываются мосты. И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Славянск - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат
3 апреля, 08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПокровскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала