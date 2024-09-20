https://ria.ru/20240920/svo-1973850650.html

ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск - РИА Новости, 20.09.2024

ВС России перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:28

2024-09-20T15:28

2024-09-20T15:28

покровск

донецкая народная республика

украина

воздушно-космические силы россии

сво

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Сейчас у нас идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Это та последняя, по большому счету, ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск. На этом направлении у нас ведутся очень серьезные боевые действия. Работает артиллерия, ВКС, чтобы по-максимуму разгрузить полностью все дороги, по которым идет снабжение вооруженной формирования Украины, то бишь подрываются мосты. И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240403/slavyansk-1937484070.html

покровск

донецкая народная республика

украина

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покровск, донецкая народная республика, украина, воздушно-космические силы россии, сво