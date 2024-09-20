https://ria.ru/20240920/svo-1973837680.html

На Украине заявили о планах увеличить финансирование ВСУ

На Украине заявили о планах увеличить финансирование ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине заявили о планах увеличить финансирование ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что в следующем году на вооружение и военную технику для ВСУ планируется выделить на 65% больше, чем в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:47

2024-09-20T14:47

2024-09-20T14:47

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

сво

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что в следующем году на вооружение и военную технику для ВСУ планируется выделить на 65% больше, чем в этом, на это направят все деньги налогоплательщиков. Шмыгаль ранее сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). "Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Этот рост почти на 300 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов – ред.) будет значительно больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов. Все деньги налогоплательщиков правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, украинские власти рассчитывают, что финансировать социальные программы, медицину и образование помогут международные партнеры Украины. "В следующем году потребность во внешнем бюджетном финансировании составляет 38 миллиардов долларов. Мы активно работаем над тем, чтобы привлечь эти средства от разных источников", - отметил Шмыгаль.

https://ria.ru/20240906/minoborony-1971009738.html

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украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, сво