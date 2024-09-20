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Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении

Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении - РИА Новости, 20.09.2024

Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:23

2024-09-20T14:23

2024-09-20T14:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу победу", - написал Белоусов в поздравлении командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.Об освобождении Георгиевки в ДНР подразделениями "Южной" группировки российских войск министерство заявило в четверг.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, андрей белоусов, безопасность