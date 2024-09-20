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Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 20.09.2024 (обновлено: 14:50 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/svo-1973833058.html
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении - РИА Новости, 20.09.2024
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:23
2024-09-20T14:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу победу", - написал Белоусов в поздравлении командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.Об освобождении Георгиевки в ДНР подразделениями "Южной" группировки российских войск министерство заявило в четверг.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов рассказал о продвижении ВС России на Кураховском направлении

Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу победу", - написал Белоусов в поздравлении командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.
Об освобождении Георгиевки в ДНР подразделениями "Южной" группировки российских войск министерство заявило в четверг.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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