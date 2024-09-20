https://ria.ru/20240920/svo-1973828404.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 355 военных, два... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:13

2024-09-20T14:13

2024-09-20T14:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 355 военных, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)