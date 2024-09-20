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Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 20.09.2024 (обновлено: 14:19 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/svo-1973828404.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 355 военных, два... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:13
2024-09-20T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 355 военных, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 355 военных ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 355 военных, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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