https://ria.ru/20240920/sudzha-1973743796.html

Местный житель описал убийство населения Суджи словами "как тараканов"

Местный житель описал убийство населения Суджи словами "как тараканов" - РИА Новости, 20.09.2024

Местный житель описал убийство населения Суджи словами "как тараканов"

В первые дни вторжения в Курскую область украинские боевики убили много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, рассказал РИА Новости житель Суджи... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:24

2024-09-20T03:24

2024-09-20T10:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

франция

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КУРСК, 20 сен — РИА Новости. В первые дни вторжения в Курскую область украинские боевики убили много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, рассказал РИА Новости житель Суджи Владимир Мальцев."Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили", — сказал он.По словам собеседника агентства, люди, приехавшие в пункт временного размещения в Курске, рассказывали, что "убили еще очень много женщин, насиловали, издевались". Сами украинцы, как говорят очевидцы, предупреждали жителей, что, если те не уедут, "придут наемники, они никого не оставят"."А грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов", — добавил Мальцев.Сам он с семьей покинул Суджу 6 августа. Когда начались сильные обстрелы, они с женой "на ребенка сверху легли в коридоре", чтобы его спасти. Потом забрали у бабушки старшего ребенка и уехали — мужчина признался, что только впоследствии понял, как им повезло, потому что "дороги простреливались танками, снайперами".Знакомая семья из приграничного села с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие покидали Суджу "лесами-полями", добавил Мальцев. "То есть спасались все кто как может", — заключил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html

https://ria.ru/20240919/svo-1973639962.html

https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html

россия

курская область

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Суджи об убийстве мирных жителей наемниками ВСУ Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши, расправлявшиеся с людьми "как с тараканами". 2024-09-20T03:24 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, франция