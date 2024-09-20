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В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья - РИА Новости, 20.09.2024
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01:12 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sudya-1973740145.html
В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья
В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья - РИА Новости, 20.09.2024
В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья
Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:12
2024-09-20T01:12
энди бешир
кентукки
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, сообщил губернатор штата Энди Бешир. "К сожалению, мне сообщили о том, что сегодня днем окружной судья в округе Летчер был застрелен в своем кабинете", - написал он в соцсети X. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал о том, что в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки погиб один человек. Его личность и род деятельности не раскрывались.
https://ria.ru/20240920/rossiyanin-1973740016.html
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энди бешир, кентукки, в мире
Энди Бешир, Кентукки, В мире
В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья

Губернатор Кентукки Бешир: в здании суда застрелили окружного судью

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, сообщил губернатор штата Энди Бешир.
"К сожалению, мне сообщили о том, что сегодня днем окружной судья в округе Летчер был застрелен в своем кабинете", - написал он в соцсети X.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В США взяли под стражу россиянина Постового
01:10
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал о том, что в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки погиб один человек. Его личность и род деятельности не раскрывались.
 
Энди БеширКентуккиВ мире
 
 
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