https://ria.ru/20240920/sudya-1973740145.html

В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья

В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья - РИА Новости, 20.09.2024

В результате стрельбы в здании суда в Кентукки погиб судья

Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:12

2024-09-20T01:12

2024-09-20T01:12

энди бешир

кентукки

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки, его застрелили в собственном кабинете, сообщил губернатор штата Энди Бешир. "К сожалению, мне сообщили о том, что сегодня днем окружной судья в округе Летчер был застрелен в своем кабинете", - написал он в соцсети X. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал о том, что в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки погиб один человек. Его личность и род деятельности не раскрывались.

https://ria.ru/20240920/rossiyanin-1973740016.html

кентукки

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энди бешир, кентукки, в мире