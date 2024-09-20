Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе приговор Фургалу - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 20.09.2024 (обновлено: 14:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html
Суд оставил в силе приговор Фургалу
Суд оставил в силе приговор Фургалу - РИА Новости, 20.09.2024
Суд оставил в силе приговор Фургалу
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу оставил в силе приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:11
2024-09-20T14:23
происшествия
жилье
саратов
хабаровский край
московская область (подмосковье)
сергей фургал
московский областной суд
мсп банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928896461_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_0d886b3d026589c3b0e38d70d37d5406.jpg
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу оставил в силе приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор... оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых и их защитников - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Председательствующая судья Оксана Кузьмина уточнила, что полный текст определения суда будет готов в течение семи дней.Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи.Представитель Генпрокуратуры РФ Иван Фомин в ходе слушания в пятницу просил суд оставить жалобы осуждённых и их защитников без удовлетворения, а приговор без изменения.Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации.Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html
https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html
саратов
хабаровский край
московская область (подмосковье)
южно-курильск
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928896461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c12e1c5d1dbcc599753b469355b90b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, саратов, хабаровский край, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд, мсп банк, южно-курильск, справки, хабаровск, иван фоминов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Саратов, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, Московский областной суд, МСП Банк, Южно-Курильск, Справки, Хабаровск, Иван Фоминов, Генеральная прокуратура РФ
Суд оставил в силе приговор Фургалу

Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу оставил в силе приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор... оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых и их защитников - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Председательствующая судья Оксана Кузьмина уточнила, что полный текст определения суда будет готов в течение семи дней.
Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи.
Представитель Генпрокуратуры РФ Иван Фомин в ходе слушания в пятницу просил суд оставить жалобы осуждённых и их защитников без удовлетворения, а приговор без изменения.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве
18 сентября, 16:41
Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске
19 сентября, 04:02
 
ПроисшествияЖильеСаратовХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)Сергей ФургалМосковский областной судМСП БанкЮжно-КурильскСправкиХабаровскИван ФоминовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала