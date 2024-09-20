https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html

Суд оставил в силе приговор Фургалу

Суд оставил в силе приговор Фургалу - РИА Новости, 20.09.2024

Суд оставил в силе приговор Фургалу

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу оставил в силе приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:11

2024-09-20T12:11

2024-09-20T14:23

происшествия

жилье

саратов

хабаровский край

московская область (подмосковье)

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в пятницу оставил в силе приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор... оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых и их защитников - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Председательствующая судья Оксана Кузьмина уточнила, что полный текст определения суда будет готов в течение семи дней.Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи.Представитель Генпрокуратуры РФ Иван Фомин в ходе слушания в пятницу просил суд оставить жалобы осуждённых и их защитников без удовлетворения, а приговор без изменения.Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации.Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.Фигуранты участвовали в заседании кассационного суда по видеосвязи. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Адвокаты обжаловали его в кассации. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html

https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html

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