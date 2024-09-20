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Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками - РИА Новости, 20.09.2024
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12:31 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/studenty-1973800675.html
Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками
Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками - РИА Новости, 20.09.2024
Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками
Студенты из ведущих вузов полуострова Крым теперь смогут поступить в Школу управления рисками ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:31
2024-09-20T12:31
республика крым
севастопольский государственный университет
крымский федеральный университет
втб (банк)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Студенты из ведущих вузов полуострова Крым теперь смогут поступить в Школу управления рисками ВТБ, сообщает пресс-служба банка. "В основе школы управления рискам лежит идея подготовки из студента в универсального банковского сотрудника с набором компетенций для быстрого старта на работе. С первого дня обучения на программе слушатели погружаются в профессиональную предметную область", – рассказал член правления ВТБ Максим Кондратенко, его слова приводит пресс-служба. По его словам, достичь этих целей помогает программа "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной подготовки на основе частей международных программ сертификации CFA и FRM. Кондратенко и другие специалисты провели мастер-классы и презентацию обучения и особенностей востребованных в банке профессий. В частности, педагоги занимались со студентами по основам теории вероятностей и финансовой математики, а также практическим аспектам финансового анализа компаний. В Севастопольском государственном университете занятия первыми посетили студенты Института финансов, экономики и управления и Института информационных технологий. Кроме того, возможности школы презентовали студентам Института экономики и управления и Физико-технического института Крымского федерального университета.
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республика крым, севастопольский государственный университет, крымский федеральный университет, втб (банк)
Республика Крым, Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет, ВТБ (банк)

Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками

© iStock.com / izusekСтуденты во время учебы
Студенты во время учебы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© iStock.com / izusek
Студенты во время учебы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Студенты из ведущих вузов полуострова Крым теперь смогут поступить в Школу управления рисками ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
"В основе школы управления рискам лежит идея подготовки из студента в универсального банковского сотрудника с набором компетенций для быстрого старта на работе. С первого дня обучения на программе слушатели погружаются в профессиональную предметную область", – рассказал член правления ВТБ Максим Кондратенко, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, достичь этих целей помогает программа "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной подготовки на основе частей международных программ сертификации CFA и FRM.
Кондратенко и другие специалисты провели мастер-классы и презентацию обучения и особенностей востребованных в банке профессий. В частности, педагоги занимались со студентами по основам теории вероятностей и финансовой математики, а также практическим аспектам финансового анализа компаний.
В Севастопольском государственном университете занятия первыми посетили студенты Института финансов, экономики и управления и Института информационных технологий. Кроме того, возможности школы презентовали студентам Института экономики и управления и Физико-технического института Крымского федерального университета.
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Республика КрымСевастопольский государственный университетКрымский федеральный университетВТБ (банк)
 
 
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