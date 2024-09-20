https://ria.ru/20240920/studenty-1973800675.html

Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками

Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками - РИА Новости, 20.09.2024

Крымские студенты смогут пройти обучение в Школе управления рисками

Студенты из ведущих вузов полуострова Крым теперь смогут поступить в Школу управления рисками ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:31

2024-09-20T12:31

2024-09-20T12:31

республика крым

севастопольский государственный университет

крымский федеральный университет

втб (банк)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Студенты из ведущих вузов полуострова Крым теперь смогут поступить в Школу управления рисками ВТБ, сообщает пресс-служба банка. "В основе школы управления рискам лежит идея подготовки из студента в универсального банковского сотрудника с набором компетенций для быстрого старта на работе. С первого дня обучения на программе слушатели погружаются в профессиональную предметную область", – рассказал член правления ВТБ Максим Кондратенко, его слова приводит пресс-служба. По его словам, достичь этих целей помогает программа "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной подготовки на основе частей международных программ сертификации CFA и FRM. Кондратенко и другие специалисты провели мастер-классы и презентацию обучения и особенностей востребованных в банке профессий. В частности, педагоги занимались со студентами по основам теории вероятностей и финансовой математики, а также практическим аспектам финансового анализа компаний. В Севастопольском государственном университете занятия первыми посетили студенты Института финансов, экономики и управления и Института информационных технологий. Кроме того, возможности школы презентовали студентам Института экономики и управления и Физико-технического института Крымского федерального университета.

https://ria.ru/20240913/vtb-1972486165.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика крым, севастопольский государственный университет, крымский федеральный университет, втб (банк)