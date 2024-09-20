https://ria.ru/20240920/ssha-1973916815.html

СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России

СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России

США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:22

2024-09-20T19:22

2024-09-20T21:30

специальная военная операция на украине

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

нато

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561303_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e93b97fee4b5580e937ee2d8d02d4d2e.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает радиостанция LBC. "Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет", — говорится в публикации. Как отмечается, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.По данным радиостанции, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что разрешение на нанесение ударов внутрь России может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240919/britaniya-1973688702.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html

сша

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, в мире, великобритания