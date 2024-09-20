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СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 20.09.2024 (обновлено: 21:30 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ssha-1973916815.html
СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России
СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России
США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:22
2024-09-20T21:30
специальная военная операция на украине
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает радиостанция LBC. "Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет", — говорится в публикации. Как отмечается, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.По данным радиостанции, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что разрешение на нанесение ударов внутрь России может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240919/britaniya-1973688702.html
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сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, В мире, Великобритания
СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России

LBC: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости
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Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает радиостанция LBC.
"Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет", — говорится в публикации.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России
19 сентября, 17:04
Как отмечается, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным радиостанции, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что разрешение на нанесение ударов внутрь России может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Песков рассказал об ответе России на удары вглубь ее территории
11 сентября, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОООНВ миреВеликобритания
 
 
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