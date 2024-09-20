СМИ: США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России
LBC: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшие недели, сообщает радиостанция LBC.
"Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет", — говорится в публикации.
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России
19 сентября, 17:04
Как отмечается, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным радиостанции, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что разрешение на нанесение ударов внутрь России может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Песков рассказал об ответе России на удары вглубь ее территории
11 сентября, 12:39