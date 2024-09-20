https://ria.ru/20240920/ssha-1973907278.html

В США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

В США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности - РИА Новости, 20.09.2024

В США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об усилении мер защиты со стороны Секретной службы в отношении основных кандидатов в президенты и... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:26

2024-09-20T18:26

2024-09-20T18:42

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об усилении мер защиты со стороны Секретной службы в отношении основных кандидатов в президенты и вице-президенты страны, свидетельствуют результаты голосования.Инициатива, получившая название "Закон об усилении президентской безопасности", была принята единогласно 405 голосами за приятие законопроекта, который обязывает Секретную службы применять одинаковые стандарты при определении численности охранного состава для действующих президента и вице-президента США, а также всех кандидатов на эти должности."Недопустимо, что мы уже столкнулись с двумя покушениями на (кандидата в президенты от Республиканской партии - ред.) Дональда Трампа. Секретная служба должна обеспечивать такой же уровень защиты для кандидатов в президенты, как и для действующих президентов, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Будущее нашей страны на кону", - заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240920/tramp-1973784735.html

https://ria.ru/20240917/smi-1973296412.html

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