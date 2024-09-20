https://ria.ru/20240920/ssha-1973899710.html

В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту

В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024

В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту

США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:07

2024-09-20T18:07

2024-09-20T18:07

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

джон кирби

израиль

сша

бейрут

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Мне определенно ничего не известно о каких-либо заблаговременных уведомлениях относительно данных ударов", - сказал Кирби в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

израиль

сша

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в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, джон кирби, израиль, сша, бейрут