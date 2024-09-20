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В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту
США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:07
2024-09-20T18:07
2024-09-20T18:07
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Мне определенно ничего не известно о каких-либо заблаговременных уведомлениях относительно данных ударов", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, джон кирби, израиль, сша, бейрут
В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Джон Кирби, Израиль, США, Бейрут
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту
Белый дом: США не получали сообщений от Израиля об ударе по Бейруту в пятницу