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В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024
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18:07 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ssha-1973899710.html
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту
США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:07
2024-09-20T18:07
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
джон кирби
израиль
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Мне определенно ничего не известно о каких-либо заблаговременных уведомлениях относительно данных ударов", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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в мире, детонация сотен пейджеров в ливане, джон кирби, израиль, сша, бейрут
В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Джон Кирби, Израиль, США, Бейрут
В США заявили, что Израиль не уведомлял их об ударе по Бейруту

Белый дом: США не получали сообщений от Израиля об ударе по Бейруту в пятницу

© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не получали официального уведомления от Израиля о намерении нанести удар по Бейруту в пятницу, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мне определенно ничего не известно о каких-либо заблаговременных уведомлениях относительно данных ударов", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами
Вчера, 02:55
 
В миреДетонация сотен пейджеров в ЛиванеДжон КирбиИзраильСШАБейрут
 
 
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