Рейтинг@Mail.ru
WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 20.09.2024 (обновлено: 20:11 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html
WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО
WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 20.09.2024
WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО
Ряд политиков из США и Европы считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, возможно, предложить России облегчение санкций, но при... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:13
2024-09-20T20:11
россия
украина
европа
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826832_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c988fda31d469f260d47f0cea1f641f6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд политиков из США и Европы считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, возможно, предложить России облегчение санкций, но при этом некоторые из них считают, что новая холодная война неизбежна, пишет американская газета Washington Post. По данным газеты, некоторые политики в США и Европе считают, что Запад должен уважать мнение России в отношении Украины как части её основных интересов безопасности, но при этом добиваться немедленного прекращения огня. "Другие (политики в США и Европе) считают, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить России облегчение санкций. Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности - новая холодная война - неизбежен", - пишет издание. При этом издание подчеркивает, что провалились попытки западных государств "подорвать" российскую экономику и военное производство и заставить отказаться от проведения специальной военной операции на Украине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826832_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_09f99d3ee57650446267233e75180f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, нато, евросоюз
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО

WP: ряд западных политиков призвал пресечь надежды Киева вступить в НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд политиков из США и Европы считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, возможно, предложить России облегчение санкций, но при этом некоторые из них считают, что новая холодная война неизбежна, пишет американская газета Washington Post.
По данным газеты, некоторые политики в США и Европе считают, что Запад должен уважать мнение России в отношении Украины как части её основных интересов безопасности, но при этом добиваться немедленного прекращения огня.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"Мы на пороге". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией
29 июня, 16:10
"Другие (политики в США и Европе) считают, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить России облегчение санкций. Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности - новая холодная война - неизбежен", - пишет издание.
При этом издание подчеркивает, что провалились попытки западных государств "подорвать" российскую экономику и военное производство и заставить отказаться от проведения специальной военной операции на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
10 мая, 16:16
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала