https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html

WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО

WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 20.09.2024

WP: в США призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО

Ряд политиков из США и Европы считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, возможно, предложить России облегчение санкций, но при... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:13

2024-09-20T18:13

2024-09-20T20:11

россия

украина

европа

владимир путин

нато

евросоюз

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд политиков из США и Европы считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, возможно, предложить России облегчение санкций, но при этом некоторые из них считают, что новая холодная война неизбежна, пишет американская газета Washington Post. По данным газеты, некоторые политики в США и Европе считают, что Запад должен уважать мнение России в отношении Украины как части её основных интересов безопасности, но при этом добиваться немедленного прекращения огня. "Другие (политики в США и Европе) считают, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить России облегчение санкций. Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности - новая холодная война - неизбежен", - пишет издание. При этом издание подчеркивает, что провалились попытки западных государств "подорвать" российскую экономику и военное производство и заставить отказаться от проведения специальной военной операции на Украине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html

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россия, украина, европа, владимир путин, нато, евросоюз