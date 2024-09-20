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В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений - РИА Новости, 20.09.2024
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02:09 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html
В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений
В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений - РИА Новости, 20.09.2024
В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений
США не в состоянии защитить себя от кибератак и хакерских нападений, признал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:09
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не в состоянии защитить себя от кибератак и хакерских нападений, признал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Дин Филлипс. "Никто не в состоянии полностью защититься против кибератак и хакерских нападений. Это правда", - заявил он в интервью телеканалу CNN, комментируя уязвимость США и избирательных процессов в стране перед внешними угрозами. По мнению Филлипса, подобные атаки признаны накалить противоречия внутри американского общества путем усиления разногласий между политическими силами в стране. "Если демократы и республиканцы заглотят наживку и начнут осуждать друг друга, то это единственный способ, которым они (противники США - ред.) могут победить нас. И я думаю, что это вопрос, который мы должны рассмотреть прямо сейчас", - подчеркнул Филлипс.
https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html
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сша, в мире, технологии
США, В мире, Технологии
В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений

Конгрессмен Филлипс: США бессильны перед кибератаками и нападениями хакеров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса на IT-системы компаний
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не в состоянии защитить себя от кибератак и хакерских нападений, признал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Дин Филлипс.
"Никто не в состоянии полностью защититься против кибератак и хакерских нападений. Это правда", - заявил он в интервью телеканалу CNN, комментируя уязвимость США и избирательных процессов в стране перед внешними угрозами.
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По мнению Филлипса, подобные атаки признаны накалить противоречия внутри американского общества путем усиления разногласий между политическими силами в стране.
"Если демократы и республиканцы заглотят наживку и начнут осуждать друг друга, то это единственный способ, которым они (противники США - ред.) могут победить нас. И я думаю, что это вопрос, который мы должны рассмотреть прямо сейчас", - подчеркнул Филлипс.
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