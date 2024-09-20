https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html

В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений

В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений - РИА Новости, 20.09.2024

В США признали свое бессилие по защите от кибератак и хакерских нападений

США не в состоянии защитить себя от кибератак и хакерских нападений, признал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:09

2024-09-20T02:09

2024-09-20T02:09

сша

в мире

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не в состоянии защитить себя от кибератак и хакерских нападений, признал член комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Дин Филлипс. "Никто не в состоянии полностью защититься против кибератак и хакерских нападений. Это правда", - заявил он в интервью телеканалу CNN, комментируя уязвимость США и избирательных процессов в стране перед внешними угрозами. По мнению Филлипса, подобные атаки признаны накалить противоречия внутри американского общества путем усиления разногласий между политическими силами в стране. "Если демократы и республиканцы заглотят наживку и начнут осуждать друг друга, то это единственный способ, которым они (противники США - ред.) могут победить нас. И я думаю, что это вопрос, который мы должны рассмотреть прямо сейчас", - подчеркнул Филлипс.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html

https://ria.ru/20240823/hakery-1968060755.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, технологии