https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973921534.html

Спецоперация, 20 сентября: стали известны потери ВСУ на Курском направлении

Спецоперация, 20 сентября: стали известны потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 20.09.2024

Спецоперация, 20 сентября: стали известны потери ВСУ на Курском направлении

В плен российским войскам за минувшую неделю сдались 53 украинских военнослужащих, ВСУ потеряли на Курском направлении более 370 военнослужащих за сутки,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:55

2024-09-20T19:55

2024-09-20T21:50

специальная военная операция на украине

курская область

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мирьяна сполярич

сергей лавров

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В плен российским войскам за минувшую неделю сдались 53 украинских военнослужащих, ВСУ потеряли на Курском направлении более 370 военнослужащих за сутки, сообщает Минобороны. Сводка Минобороны Российские войска за минувшую неделю нанесли 27 ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны. Потери украинских войск за неделю составили до 16 810 человек. ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотников. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих. Что случилось на Курском направлении ВСУ потеряли за сутки более 370 военных и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, включая один "Леопард", следует из сводки Минобороны. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 15,3 тысячи военнослужащих и 124 танка. Российские войска продолжили ведение наступательных действий на Курском направлении, сорвали четыре попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Работа ПВОСредства ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Около 14:40 мск ещё БПЛА был сбит над Курской областью. Около 15:20 мск ещё один украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью. Атака на ГорловкуДва мирных жителя погибли при ударе украинского беспилотника по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале. Также украинские войска в Горловке ночью нанесли прицельный удар по автовокзалу и атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара. СК раскрыл убийство американского журналиста SputnikСледственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. По данным следствия, к гибели Бентли причастны четверо российских военнослужащих – журналиста пытали, взорвали машину с его телом и спрятали останки. В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий Рассел проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гумпомощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Чрезвычайная ситуацияСитуация в районах Курской области, оккупированных ВСУ, чрезвычайная, но это будет своевременно исправлено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен. Инициативы МККК о доступе в Курскую областьИнициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не обсуждались, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее президент МККК Мирьяна Сполярич обсудила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. В российском офисе МККК сообщили РИА Новости, что его сотрудники могут посетить Курскую область при условии, если Киев и Москва договорятся о такой операции. "Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она уточнила, что приоритетное внимание на встречах со Сполярич уделялось нарушениям норм международного права Киевом.

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