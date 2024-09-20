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Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973916068.html
Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине
Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине
Спецоперация России на Украине имеет общемировое значение, поскольку отстаивает равный многополярный миропорядок, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:16
2024-09-20T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Спецоперация России на Украине имеет общемировое значение, поскольку отстаивает равный многополярный миропорядок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Специальная военная операция имеет общемировое значение, потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia. В Уставе ООН, как напомнил Лавров, написано, что ее члены основываются на суверенном равенстве государств, при этом США и их сателлиты не уважают и не соблюдают этот принцип. "Мировое большинство заинтересовано в том, чтобы прекратить нынешнее положение дел, когда американцы требуют от всех уважать не международное право, а порядок, основанный на правилах. А "правила" у них каждый раз (как у нас говорится) "как Бог на душу положит", - заключил министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине

Лавров: спецоперация РФ на Украине отстаивает равный многополярный миропорядок

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Спецоперация России на Украине имеет общемировое значение, поскольку отстаивает равный многополярный миропорядок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Специальная военная операция имеет общемировое значение, потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В Уставе ООН, как напомнил Лавров, написано, что ее члены основываются на суверенном равенстве государств, при этом США и их сателлиты не уважают и не соблюдают этот принцип.
"Мировое большинство заинтересовано в том, чтобы прекратить нынешнее положение дел, когда американцы требуют от всех уважать не международное право, а порядок, основанный на правилах. А "правила" у них каждый раз (как у нас говорится) "как Бог на душу положит", - заключил министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровООННАТО
 
 
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