https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973916068.html

Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине

Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.09.2024

Лавров заявил об общемировом значении спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине имеет общемировое значение, поскольку отстаивает равный многополярный миропорядок, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:16

2024-09-20T19:16

2024-09-20T19:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Спецоперация России на Украине имеет общемировое значение, поскольку отстаивает равный многополярный миропорядок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Специальная военная операция имеет общемировое значение, потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia. В Уставе ООН, как напомнил Лавров, написано, что ее члены основываются на суверенном равенстве государств, при этом США и их сателлиты не уважают и не соблюдают этот принцип. "Мировое большинство заинтересовано в том, чтобы прекратить нынешнее положение дел, когда американцы требуют от всех уважать не международное право, а порядок, основанный на правилах. А "правила" у них каждый раз (как у нас говорится) "как Бог на душу положит", - заключил министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, оон, нато