https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html

"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации

"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 20.09.2024

"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации

Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:28

2024-09-20T16:28

2024-09-20T17:10

специальная военная операция на украине

россия

джон миршаймер

нато

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде", — отметил он.По словам эксперта, ситуация будет только ухудшаться, в результате Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. Миршаймер полагает, что для Вашингтона не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому он мечется и пытается найти какое-то магическое решение."Я думаю, что Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов", — резюмировал профессор.На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.

https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html

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россия, джон миршаймер, нато, сша