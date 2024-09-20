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"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 20.09.2024 (обновлено: 17:10 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html
"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации
"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 20.09.2024
"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации
Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:28
2024-09-20T17:10
специальная военная операция на украине
россия
джон миршаймер
нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде", — отметил он.По словам эксперта, ситуация будет только ухудшаться, в результате Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. Миршаймер полагает, что для Вашингтона не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому он мечется и пытается найти какое-то магическое решение."Я думаю, что Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов", — резюмировал профессор.На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.
https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html
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россия, джон миршаймер, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Джон Миршаймер, НАТО, США
"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации

Миршаймер: США понимают, что Россия побеждает в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде", — отметил он.
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По словам эксперта, ситуация будет только ухудшаться, в результате Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. Миршаймер полагает, что для Вашингтона не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому он мечется и пытается найти какое-то магическое решение.
"Я думаю, что Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов", — резюмировал профессор.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДжон МиршаймерНАТОСША
 
 
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