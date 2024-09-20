"Путин дал понять". В США сделали заявление о спецоперации
Миршаймер: США понимают, что Россия побеждает в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия одерживает вверх в конфликте на Украине, и Соединенные Штаты осознают это, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде", — отметил он.
По словам эксперта, ситуация будет только ухудшаться, в результате Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. Миршаймер полагает, что для Вашингтона не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому он мечется и пытается найти какое-то магическое решение.
"Я думаю, что Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов", — резюмировал профессор.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.
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