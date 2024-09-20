https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973828842.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:15

2024-09-20T14:15

2024-09-20T14:17

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ, отражены 14 контратак штурмовых групп противника. "ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, германия, вооруженные силы украины, нато, безопасность