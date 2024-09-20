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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
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14:15 20.09.2024 (обновлено: 14:17 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973828842.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:15
2024-09-20T14:17
специальная военная операция на украине
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германия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ, отражены 14 контратак штурмовых групп противника. "ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю

МО: ВСУ потеряли более 4855 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ, отражены 14 контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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