Минобороны рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю
МО: ВСУ потеряли более 4855 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ, отражены 14 контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18