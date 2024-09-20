https://ria.ru/20240920/sovbez-1973862930.html
Путин попросил Мединского и Лаврова выступить по теме трактовки истории
Путин попросил Мединского и Лаврова выступить по теме трактовки истории - РИА Новости, 20.09.2024
Путин попросил Мединского и Лаврова выступить по теме трактовки истории
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава МИД России Сергей Лавров выступили докладчиками на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:56
2024-09-20T15:56
2024-09-20T15:56
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава МИД России Сергей Лавров выступили докладчиками на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, которое посвящено вопросам трактовки истории. Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами СБ, на котором предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. Президент упомянул, что в последние годы история очень часто, причем недобросовестным способом, используется как средство достижения определённых политических целей в отношении России. "А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны. Поэтому предлагаю сегодня пообсуждать эту тему. У нас два докладчика: Мединский Владимир Ростиславович и Лавров Сергей Викторович. Я предлагаю прежде всего предоставить слово Мединскому Владимиру Ростиславовичу", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.
https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html
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политика, россия, владимир путин, владимир мединский, сергей лавров
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Сергей Лавров
Путин попросил Мединского и Лаврова выступить по теме трактовки истории
Мединский и Лавров выступили по теме трактовки истории на совещании Совбеза
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава МИД России Сергей Лавров выступили докладчиками на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, которое посвящено вопросам трактовки истории.
Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами СБ, на котором предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. Президент упомянул, что в последние годы история очень часто, причем недобросовестным способом, используется как средство достижения определённых политических целей в отношении России.
"А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны. Поэтому предлагаю сегодня пообсуждать эту тему. У нас два докладчика: Мединский Владимир Ростиславович и Лавров Сергей Викторович. Я предлагаю прежде всего предоставить слово Мединскому Владимиру Ростиславовичу", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.