https://ria.ru/20240920/smi-1973914074.html

WP обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ

WP обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

WP обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ

Газета Washington Post в пятницу обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ, против которых они недавно ввели санкции, и задалась... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:09

2024-09-20T19:09

2024-09-20T19:49

сша

россия

дмитрий саймс

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Газета Washington Post в пятницу обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ, против которых они недавно ввели санкции, и задалась вопросом о последствиях таких действий в отношении журналистов. "Правительство США протестует, когда иностранные государства обвиняют, арестовывают или преследуют журналистов, работающих в американских медиаорганизациях, включая тех, кто работает в правительственных изданиях США, таких как Voice of America ("Голос Америки"*). Преследование иностранного журналиста, даже если его точка зрения совпадает с точкой зрения президента России Владимира Путина, подрывает такие возражения", — пишет газета, говоря о деле журналиста Дмитрия Саймса, гражданина США, работающего на Первом канале. Автор статьи Джош Рогин задается вопросом, какие могут быть последствия для других американских журналистов, работающих за рубежом, в случае если "настоящей причиной преследования Саймса является не нарушение санкций или отмывание денег, а мнения, которых он придерживается". "Поскольку должностные лица Министерства юстиции выполняют важную работу по противодействию попыткам иностранных правительств повлиять на наши выборы, им было бы разумно принять во внимание последствия, которые может повлечь за собой это скользкое дело, а также то, что означает расширение сетки до иностранных журналистов, даже тех, кто поддерживает Путина", — отмечается в материале. В статье также отмечается, что Саймс — единственный эксперт, которому предъявили обвинения за якобы попытки "помочь работодателю в обходе санкций", хотя много других американцев работают на различные российские издания. Издание напомнило, что ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера, который получал деньги в качестве фрилансера для телеканала RT, но ему обвинения предъявлены не были, как и всем американских инфлюэнсерам, которые работали на компанию Tenet Media, по утверждению Минюста США, якобы тайно получавшую финансирование из России. Согласно документу американского Минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше одного миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности. Минюст США утверждает, что чета Саймс в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года. Действия американского государства против политолога Дмитрия Саймса — показательный процесс в худшем смысле этого термина, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее оценке, власти США пытаются ситуацией с Саймсом показать американским общественным деятелям, что с ними будет, а также отрабатывают репрессивные меры. Экс-разведчик США Скотт Риттер ранее заявил, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за несколько последних лет. Риттер заявил, что не считает, что работа, которую он проделал со СМИ, которые попали под санкции, "была чем-то иным, кроме как законной журналистикой". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что ранее в США было много расследований о вмешательстве России в американские выборы, которые ничего противоправного не выявили. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США — это их личное дело. В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что такие действия неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240914/rt-1972711447.html

https://ria.ru/20240919/ssha-1973534981.html

https://ria.ru/20240920/pravozaschitniki-1973739103.html

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сша, россия, дмитрий саймс, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире