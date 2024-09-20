https://ria.ru/20240920/smi-1973870637.html

СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту

СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту

Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах", сообщило израильское армейское радио "Галей... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:20

2024-09-20T16:20

2024-09-20T16:24

в мире

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

бейрут

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах", сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".Радиостанция не уточняет, на кого конкретно был нацелен удар. О результатах данной попытки точечной ликвидации еще ничего не известно.Фото и видео, распространенные в социальных сетях, свидетельствуют о сильных разрушениях на месте удара.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении прицельного удара по одному из домов в ливанской столице.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут