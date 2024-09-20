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СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту
СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту
Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах", сообщило израильское армейское радио "Галей... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:20
2024-09-20T16:20
2024-09-20T16:24
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах", сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".Радиостанция не уточняет, на кого конкретно был нацелен удар. О результатах данной попытки точечной ликвидации еще ничего не известно.Фото и видео, распространенные в социальных сетях, свидетельствуют о сильных разрушениях на месте удара.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении прицельного удара по одному из домов в ливанской столице.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут
В мире, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут
СМИ назвали цель израильского удара по Бейруту
СМИ: командир "Хезболлы" был целью израильского точечного авиаудара