https://ria.ru/20240920/smi-1973745453.html
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Новые взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:22
2024-09-20T04:22
2024-09-20T04:27
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН."Киевская область - снова взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, а также в Черкасской и Житомирской областях Украины, Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, а также Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973732751.html
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В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
СМИ: в Киевской области на фоне тревоги прогремели новые взрывы