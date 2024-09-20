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В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 20.09.2024 (обновлено: 04:27 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/smi-1973745453.html
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Новые взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:22
2024-09-20T04:27
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
житомирская область
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН."Киевская область - снова взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, а также в Черкасской и Житомирской областях Украины, Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, а также Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973732751.html
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киевская область
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киевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, житомирская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Житомирская область, В мире
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

СМИ: в Киевской области на фоне тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Киевская область - снова взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.
Танк Т-72 Б3М - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине
Вчера, 23:17
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, а также в Черкасской и Житомирской областях Украины, Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, а также Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
16 сентября, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЖитомирская областьВ мире
 
 
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