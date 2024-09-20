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СМИ: кандидат в губернаторы Северной Каролины попал в "порноскандал" - РИА Новости, 20.09.2024
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06:29 20.09.2024 (обновлено: 11:12 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/skandal-1973749228.html
СМИ: кандидат в губернаторы Северной Каролины попал в "порноскандал"
СМИ: кандидат в губернаторы Северной Каролины попал в "порноскандал" - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: кандидат в губернаторы Северной Каролины попал в "порноскандал"
Кандидат в губернаторы штата Северная Каролина от Республиканской партии Марк Робинсон намерен продолжать предвыборную кампанию, несмотря на публикации СМИ о... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:29
2024-09-20T11:12
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мартин лютер кинг
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы штата Северная Каролина от Республиканской партии Марк Робинсон намерен продолжать предвыборную кампанию, несмотря на публикации СМИ о нацистских высказываниях, которые он оставил на форуме порнографического сайта более десяти лет назад, передает телеканал CNN. "Мы не собираемся выходить из этой гонки", — сказал Робинсон в интервью телеканалу. Накануне CNN опубликовал статью, из которой следует, что в 2010 году Робинсон на форуме порносайта Nude Africa назвал себя "чернокожим нацистом" и высказывался за возвращение рабства. А многие другие его комментарии носили "беспричинно сексуальный и развратный характер", отмечает телеканал. Робинсон отрицает, что был автором скандальных комментариев. "Это не я. Это не мои слова. И это не то, что характерно для меня", — заявил политик телеканалу. Когда же ему представили доказательства, связывающие его с пользователем на сайте Nude Africa, он ответил, что не хочет вникать в детали "сфабрикованной лжи". Робинсон, вице-губернатор Северной Каролины, участвует в одной из самых конкурентных губернаторских гонок в стране. Его соперником выступает демократ Джош Стайн, генеральный прокурор штата. Северная Каролина — один из ключевых штатов на выборах президента. Он даст победителю 16 голосов выборщиков. В 2020 году Дональд Трамп победил там с минимальным отрывом. Как отмечает The Washington Post, экс-президент неоднократно хвалил Робинсона и во время предвыборного митинга в Северной Каролине назвал его "Мартином Лютером Кингом на стероидах".
https://ria.ru/20240920/kharris-1973746209.html
https://ria.ru/20240918/putin-1973491971.html
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дональд трамп, мартин лютер кинг, северная каролина, в мире
Дональд Трамп, Мартин Лютер Кинг, Северная Каролина, В мире
СМИ: кандидат в губернаторы Северной Каролины попал в "порноскандал"

CNN: кандидат в губернаторы в США писал нацистские комментарии на порносайте

© AP Photo / Chuck BurtonМарк Робинсон
Марк Робинсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Марк Робинсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы штата Северная Каролина от Республиканской партии Марк Робинсон намерен продолжать предвыборную кампанию, несмотря на публикации СМИ о нацистских высказываниях, которые он оставил на форуме порнографического сайта более десяти лет назад, передает телеканал CNN.
"Мы не собираемся выходить из этой гонки", — сказал Робинсон в интервью телеканалу.
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Накануне CNN опубликовал статью, из которой следует, что в 2010 году Робинсон на форуме порносайта Nude Africa назвал себя "чернокожим нацистом" и высказывался за возвращение рабства. А многие другие его комментарии носили "беспричинно сексуальный и развратный характер", отмечает телеканал.
Робинсон отрицает, что был автором скандальных комментариев.
"Это не я. Это не мои слова. И это не то, что характерно для меня", — заявил политик телеканалу.
Когда же ему представили доказательства, связывающие его с пользователем на сайте Nude Africa, он ответил, что не хочет вникать в детали "сфабрикованной лжи".
Робинсон, вице-губернатор Северной Каролины, участвует в одной из самых конкурентных губернаторских гонок в стране. Его соперником выступает демократ Джош Стайн, генеральный прокурор штата.
Северная Каролина — один из ключевых штатов на выборах президента. Он даст победителю 16 голосов выборщиков. В 2020 году Дональд Трамп победил там с минимальным отрывом. Как отмечает The Washington Post, экс-президент неоднократно хвалил Робинсона и во время предвыборного митинга в Северной Каролине назвал его "Мартином Лютером Кингом на стероидах".
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